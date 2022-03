S ì, il pensiero è quello che conta ma trovare il regalo perfetto per le amiche è sempre un'enorme soddisfazione e, per aiutarti, abbiamo selezionato alcuni pezzi imperdibili.

Se sei alla ricerca delle idee regalo per le tue amiche da comprare online, sei nel posto giusto. Specialmente se le tue amiche, a anche tu, siete obsessed dal fashion e dalla moda.

Meglio un accessorio di tendenza o un pezzo evergreen da indossare e amare per sempre? La risposta è davvero difficile e, per questo motivo, la nostra selezione tra capi, accessories e non solo ti aiuterà a trovare il regalo perfetto anche per le tue amiche fashion lover.

Baseball cap

Felpa oversize

Da capo sportivo a capo perfetto per ogni momento della giornata: la felpa oversize è diventata un capo indispensabile e si abbina facilmente ai completi giacca-pantalone ai jeans sportivi.

Il regalo perfetto per l'amica fashion lover, ma che non si prende mai troppo sul serio.

Pochette

Mini e coloratissima: questa bag di Benetton ricorda un piccolo pasticcino e renderà colorato qualsiasi outfit estivo.

Il regalo perfetto per l'amica che non rinuncia mai a una nuova borsa, specialmente se di tendenza.

Gonna college

Un tuffo negli anni '90 con questa mini skirt a pieghe che ricorda, in tutto e per tutto, i tempi del college. Da abbinare con una semplice t-shirt bianca per un look da 10 e lode.

Il regalo perfetto per l'amica che è sempre attenta alle tendenze di streetstyle e ha un animo super young.

Camicia cut out

Se una camicia ti sembra scontata e forse banale, questa versione cut out farà innamorare ogni fashion lover. da indossare con un paio di ciclisti neri per una versione mini dress.

Il regalo perfetto per l'amica che ama i look esagerati e mai scontati, oltre a essere addicted ai colori vitaminici.

Vestito anni '90

I granny square hanno conquistato le estati degli anni '90 e, anche se non le hai vissute, amerai sicuramente questo mini dress da indossare durante gli aperitivi estivi.

Il regalo perfetto per l'amica che ha già iniziato il countdown per le vacanze estive.

Occhiali da sole

Gli occhiali da sole sono un regalo sempre apprezzato e gradito, specialmente quando si tratta di un modello senza tempo e che si adatta a tantissime face shape.

Il regalo perfetto per l'amica che non si fa mai cogliere impreparata anche dal minimo raggio di sole.

Porta carte di credito

Piccolo e indispensabile: il portacarte è oggi un accessorio di pelletteria sempre più amato non solo per la sua utilità, ma anche perché aggiunge dettagli a volta sottovalutati.

Il regalo perfetto per l'amica sempre attenta ai dettagli e che ama avere sempre tutto in ordine.

Mules anni '90

Ogni shoes lover merita un paio di mules nella sua scarpiera. Il motivo? Sono belle e rendono sensuale tantissimi look aggiungendo un tocco cool anche a un paio di jeans e a una t-shirt.

Il regalo perfetto per l'amica che ha così tante scarpe da averne perso il conto, ma che non rinuncia mia alle tendenze del momento.

