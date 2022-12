A mica, sorella, compagna, collega? In tutti i casi, scegliere non è così difficile come sembra. Abbiamo per te un ricco bottino di fashion proposte!

Amica, sorella, compagna, collega: in ogni caso, servono idee regalo per lei? Il Natale 2022 è alle porte e ancora non hai “sfornato” la decisione vincente, quella che possa illuminarle gli occhi e strapparle un mega sorriso? Keep calm, siamo qui per questo.

La scelta di certo non manca, ma è proprio questo il punto: c’è da andare in confusione e può diventare difficile definire la mossa giusta. Procedendo per gradi, però, tutto diventa più semplice. Innanzi tutto definisci il budget, con la consapevolezza che non sono certo i soldi spesi a fare la bellezza di un regalo. Poi sonda il terreno; cerca, cioè, di capire/scoprire quali siano i suoi desideri. Asseconda, però, anche il tuo istinto: è un validissimo alleato.

Dopo di che, non ti resta che passare in rassegna la nostra ricca selezione di novità. Ce ne sono per tutte le tasche e, soprattutto, per tutti i gusti. Tra grandi classici, proposte in tema natalizio, trovate decisamente più originali o più ironiche e perfetti esempi delle attuali tendenze moda, nel giro di pochi minuti riuscirai a sciogliere le riserve. E il tuo dono sarà ultra glam. Scommettiamo? E quindi si dia il via alla guida alle idee regalo "per lei" targate Natale 2022,con la quale eliminerai ogni incertezza!

La borsa

“Le borse sono i nuovi gioielli”, ha scritto qualche tempo fa il New York Times. E in effetti, questi irrinunciabili accessori rappresentano un’eterna fonte d’ispirazione per i creativi, che riescono a impreziosirli in infiniti modi.

Allora sì, tra le idee regalo per lei (anche per questo Natale 2022) mettiamo una borsa. Non per tutti i giorni, ma per le occasioni speciali. A mano o a spalla, piccola, curata in ogni dettaglio; anche dalle forme anticonvenzionali, se ti piace. Una party bag da sfoggiare, la prima volta, per Capodanno: perché no? Rosso e oro, per ovvi motivi, sono colori vincenti. Come l'inossidabile nero, of course. In alternativa, punta su tonalità comunque accese e intense!

1/6 Minibag mezzaluna con orchidea - Genny

Credits: Curtesy of press office

2/6 Pochette Carolina Herrera

Credits: Curtesy of press office

3/6 Minibag multicolor - Kate Spade

Credits: Curtesy of press office

4/6 Pillow Tabby Shoulder bag - Coach

Credits: Curtesy of press office

5/6 Borsa Ingrid - Malone Souliers

Credits: Curtesy of press office

6/6 Clutch Amelie - La Milanesa

Credits: Curtesy of press office

PREV NEXT

I gioielli

Non esiste una donna che non ami i gioielli, che quindi meritano sempre un posto d’onore tra le idee regalo per lei. La creatività non ha prezzo, anzi ha tutti i prezzi possibili: da poche decine di euro a cifre con 3 zeri. E anche tra i biojoux low cost, ci sono proposte degne di nota. Basta solo individuarle.

In tutti i casi, come orientarsi nella scelta? Il rosso può essere la chiave di volta, come del resto altre cromie tradizionalmente girlish. E se vuoi un’altra dritta, tieni presente che l’oro rosa e l'oro rosato hanno scalato la classifica delle tendenze. Molto affascinanti, d’altra parte, i gioielli con parti in tessuto o in alluminio. E per un twist di originalità, scendono in campo i charm che diventano addobbi per l'albero di Natale: sorpresa!

Un'altra cosa: sai che anche i jewels rivelano qualcosa di chi li indossa? Questo può essere un altro aiuto prezioso!

1/10 Classic Lumine Ring - Daniel Wellington

Credits: Curtesy of press office

2/10 Ninfea Grande Rosso orecchini in pizzo - Tita Bijoux

Credits: Curtesy of press office

3/10 Bracciale Habibi Gold - Farnese Gioielli

Credits: Curtesy of press office

4/10 Collana Petit Joli con corniola e diamanti - Pasquale Bruni

Credits: Curtesy of press office

5/10 Orecchini Villa Milano

Credits: Curtesy of press office 6/10 Collana Fragoline in oro e coralli - Iccio Gioielli

Credits: Curtesy of press office

7/10 Collana Kate in oro riciclato, diamanti e rubino lab-grown - Live Diamond

Credits: Curtesy of press office

8/10 Charm Topolino Natalizio - Pandora

Credits: Curtesy of press office

9/10 Orecchino Circle in ottone martellato e smalto - Valentina Asia

Credits: Curtesy of press office

10/10 Orecchini in metallo argentato con strass - L'Arabesque Milano

Credits: Curtesy of press office PREV NEXT

Lo smartwatch? Rosa!

Lei è iper tecnologica, appassionata di fitness e salutista? Allora non ci sono dubbi: il regalo perfetto è uno smartwatch. Per quanto riguarda le funzionalità, basta scegliere considerando il suo stile di vita e le sue passioni.

Anche in questo caso le proposte in commercio sono numerose, ma non ti diamo un input: scommetti su uno dei colori più trendy del momento e vai con uno smartwatch rosa!

1/5 Apple Watch Series 8

Credits: Curtesy of press office

2/5 Smartwatch con cinturino in pelle glitterata - Morellato

Credits: Curtesy of press office

3/5 Smartwatch Gen 5E - Fossil

Credits: fossil.com 4/5 Smartwatch Liu Jo

Credits: liujo.com 5/5 Watch Fit 2 Sakura Pink - Huawei

Credits: consumer.huawei.com PREV NEXT

Il top

Hai voglia di regalarle un capo di abbigliamento. Qualcosa da mettere addosso, che le faccia subito venire in mente te. Ma allo stesso tempo, vuoi uscire dalla zona di comfort e osare un po’.

Ok, ce l’abbiamo: un top. Altro capo di tendenza, soprattutto nella versione cropped. E considerato il periodo, acquistare un modello sparkling diventa quasi obbligatorio. Magari da sfoggiare per il party di Capodanno.

1/3 Party silver sequin crop top - Primark

Credits: Curtesy of press office

2/3 Top con frange di strass - Other Stories

Credits: Curtesy of press office

3/3 Top lurex - Shein

Credits: Curtesy of press office

PREV NEXT

Pullover e cardigan

E poi c’è il pullover, un evergreen tra le idee regalo. Se preferisci il classico, metti in primo piano la qualità e affidati all’indiscussa classe del bianco. Se lei è sintonizzata sul mood giusto, regalale un buffo e coloratissimo maglione natalizio: un po’ di faccia tosta non guasta mai. È romantica? Allora devi essere tu a sintonizzarti, andando a caccia di pullover con colletti ricamati, maniche a sbuffo, volant. Oppure scommetti sul multicolor: vincerai.

Ma non sottovalutare il fascino del cardigan, anche perché questa è la sua stagione d’oro. Le opzioni sono due, opposte: da una parte il maxi e dall’altra il cropped.

1/7 Cardigan Ika Jane Le Bloom - Inverno

Credits: Curtesy of press office

2/7 Maglione donna Disney Special Edition di MC2 Saint Barth

Credits: Curtesy of press office 3/7 Maxi cardigan - American Vintage

Credits: Curtesy of press office

4/7 Pullover con colletto ricamato - La Redoute

Credits: Curtesy of press office

5/7 Pullover Beatrice .b

Credits: Curtesy of press office



6/7 Maglione jacquard Benetton

Credits: Curtesy of press office 7/7 Maxi maglia scollo a V in lana mohair con trecce - Falconeri

Credits: Curtesy of press office

PREV NEXT

(Non solo) intimo

Anche la lingerie è sempre un buona idea, a cominciare dal completo reggiseno+slip. Se conosci le sue preferenze, tanto meglio; in caso contrario, suggeriamo di scegliere una raffinata combo classica: il nero, il rosso e gli inserti in pizzo sono e restano inossidabilini must. E poi allarga gli orizzonti. Un paio di calzini coloratissimi e irriverenti sono un pensiero very cool, ma se vuoi alzare il tiro e sorprenderla regalale i collant. Sì, hai capito bene: i collant! I migliori marchi propongono modelli “festaioli” che quasi ipnotizzano, difficile non esserne conquistati.

Pensavi invece a un pigiama? Allora cavalca l’intrigante tendenza del “pigiama per uscire”, tanto amata dalle celebs; un regalo, anche questo, indiscutibilmente glam. Come le pantofole fluffy in pelliccia ecologica, del resto!

1/8 Sloggi Shadow - Soft Bra

Credits: Curtesy of press office 2/8 Sloggi Shadow - Slip brasiliano

Credits: Curtesy of press office 3/8 Reggiseno Carioca Luxury Treats - Intimissimi

Credits: Curtesy of press office

4/8 Brasiliana Stile Anni '80 Luxury Treats - Intimissimi

Credits: Curtesy of press office

5/8 Collant coprente intessuto di filamenti lucidi - Wolford

Credits: Curtesy of press office

6/8 Calzini Barrow

Credits: Curtesy of press office

7/8 Pigiama in viscosa - Sleeper

Credits: the-sleeper.com 8/8 Pantafole - H&M

Credits: 2.hm.com PREV NEXT