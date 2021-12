S ottile o in versione corsetto, di pelle o in tessuto, con applicazioni a vista o essenziale, l'imbracatura regala un tocco glamour e grintoso ai look più classici e tradizionali: ecco qualche idea per sfoggiarla senza incappare in cadute di stile

L’abbiamo vista sfilare già alle fashion week dello scorso anno: da Gucci ad Alexander McQueen passando per Vera Wang, l’imbracatura ha imperversato sui look da passerella, intrigando e incuriosendo. E Louis Vuitton ci era arrivato ancora prima, nel 2019, quando il direttore creativo Virgil Abloh aveva fatto sfilare modelli con imbracature simili a quelle usate dalle forze dell’ordine. Certamente sopra le righe, in questo caso, ma la domanda è sorta spontanea: è possibile sfoggiare questo accessorio, diventato ormai un vero e proprio capo, nella vita di tutti i giorni, o il rischio è di scavalcare la linea spesso sottile tra originalità e bizzarria?

La risposta, in poche parole, è sì. Non è un caso che l’imbracatura dalle passerelle sia approdata nei negozi e sia comparsa sui profili Instagram di celebrity e influencer, nel front-row delle sfilate e sui red carpet, diffondendosi a macchia d’olio. Molto dipende dal materiale, dalla foggia e dall’abbinamento, soprattutto quando si parla di outfit da ufficio, dove è spesso il rigore a dominare. Un singolo accessorio d’impatto, se ben abbinato, può fare la differenza in fatto di stile, e l’imbracatura può facilmente prendere il posto delle bretelle come nuovo accessorio cult. E utile, visto che negli ultimi tempi abbiamo visto numerose “evoluzioni” o variazioni sul tema che prevedono borselli, tasche e passanti.

Stabilito che l’imbracatura può facilmente entrare a far parte anche del guardaroba più rigoroso resta da capire come indossarla e a cosa abbinarla. Il timore di esagerare o di risultare poco credibili, ma la chiave è concepirla come qualcosa a metà strada tra il gilet e la cintura, utile e originale allo stesso tempo. Resta la perplessità? Proviamo a fare qualche esempio in grado di trasformare l’imbracatura nel nuovo oggetto del desiderio di ogni aspirante trendsetter.

Sulla camicia bianca per un tocco “rock”

Camicia bianca e pantalone nero sono una delle divise da ufficio più tradizionali e utilizzate. L’imbracatura è proprio ciò che serve per renderla subito più originale e stilosa senza perdere in rigore e raffinatezza, e le varianti sul tema sono innumerevoli: pantaloni palazzo con camicia slim e imbracatura sottile che ricorda le bretelle per uno stile più classico, camicia oversize su pantaloni skinny o leggings e imbracatura a evidenziare il punto vita, magari in versione corsetto, per un look più rilassato e fresco. La it-girl Suky Waterhouse insegna.

Versione gioiello sotto il blazer

Quando si dice imbracatura le prime cose che vengono in mente sono tutt’altro che “preziose”. Nulla di più sbagliato, perché l’imbracatura gioiello non solo esiste, ma è anche un accessorio super cool e facile fa sfoggiare. La catena dorata che dal collo scende alla vita cingendola delicatamente è perfetta sopra una pencil skirt e una t-shirt bianca. Bellissima quando spunta con un bagliore dal blazer strutturato da indossare in riunione.

Con la gonna bon-ton

Un’altra idea per sfoggiare l’imbracatura è puntare sulle suggestioni. Sopra una blusa o una camicia abbinata a una gonna a pieghe (versione lunga o corta) è femminile e grintosa, soprattutto nella variante borchiata. A completare il look uno stivaletto stringato alla caviglia e una borsa da portare rigorosamente a mano: basta una décolleté per uscire dall’ufficio e passare direttamente all’happy hour.

Grintosa sul maxi dress

L’imbracatura sopra il maxi dress è un attestato di stile ed eleva anche il look più essenziale. Si può sfoggiare a contrasto, nero su bianco, ma nulla vieta di usarla anche sopra abiti con fantasie floreali o monocolore in tonalità accese. Ai piedi rigorosamente anfibi, per continuare a giocare sui contrasti.

L’accessorio da tailleur

Per “svecchiare” quel tailleur che custodiamo nell’armadio da tempo ma che appare sempre troppo serioso l’imbracatura fa proprio al caso nostro. Non sotto però, ma sopra, a stringere il punto vista ed evidenziare la linea delle spalle sotto la giacca. Da preferire le varianti in tessuto per evitare di sentirsi costrette, sulla foggia ampia libertà di scelta. In passerella l’abbiamo vista decorata da frange o decorata con un lucchetto: è il dettaglio che fa la differenza.

Accessori a contrasto

Il modo migliore per dare una sferzata di originalità a un look monocolore? Sfruttare gli accessori. E l’imbracatura fa proprio al caso nostro, soprattutto se abbinata a scarpe e borsa. Il total look nero è da sempre sinonimo di eleganza, ma coi giusti accessori si previene l’eccessivo rigore e il rischio di apparire in qualche modo in divisa. La tripletta bianca scarpe, borsa e imbracatura illumina e mantiene intatta tutta la raffinatezza.