L a multinazionale britannica presenta una selezione di capi streetwear dei migliori marchi, per una stagione all'insegna dell'energia e delle good vibes!

L’estate è una stagione magica, l’aria sembra diventare un flusso ininterrotto di energia e vibrazioni positive. Vestiti e accessori diventano i migliori strumenti per dare forma alla voglia di divertirsi, esprimersi liberamente, alleggerire lo spirito. Far parlare il nostro stesso corpo. Ecco allora che JD, multinazionale britannica e player europeo nell’ambito della moda sporty, risponde con Summer Season: una selezione di capi e sneakers dei marchi iconici a proposito di streetwear, tra cui numerosi prodotti in esclusiva. Scopriamo insieme la collezione estiva JD per questo 2023!

Un collezione urban che fa rima con libertà

La collezione estiva JD vuole celebrare l’energia che solo l’estate sa sprigionare e diffondere, ma anche è anche un invito a esprimere liberamente il proprio stile e modo di essere. Una sorta di viaggio ispirato ai colori, alla musica e al travolgente fascino di Ibiza; tra spiagge paradisiache, paesaggi mozzafiato e party in piscina.

Via libera quindi a mood vivaci, colori brillanti e vitaminici, tessuti leggeri, linee fluide. Ma sia chiaro: tutto questo senza rinunciare al comfort!

Top, canotte e t-shirt

Top e canotte cropped, perfettamente in linea con la tendenze del momento; ma anche t-shirt dal fit più comodo, da infilare al volo con la certezza di essere comunque glam: la collezione Summer Season offre una scelta ricca e variegata. Che naturalmente si traduce nei brand sporty più amati, fra cui Adidas, Jordan e Juicy Couture.

Shorts e joggers

Non poteva mancare una selezione di shorts e joggers dei migliori brand del settore: JD ha pensato anche a questo. Linee comfy che accompagnano il movimento del corpo, tessuti morbidi e traspiranti, colori luminosi e alla moda. Capi perfetti per look urban da giorno e per i più svariati contesti; da mettere anche in valigia, ovvio!

Non solo sneakers

JD è un indiscutibile punto di riferimento anche in fatto di sneakers, per chi sceglie la qualità ma esige anche che sia cool. E la collezione Summer season ne ha per tutti i gusti, indubbiamente. Non solo: le proposte footwear comprendono infradito, ciabatte sliders e altre scarpe tipicamente estive.

… Ma anche costumi da bagno, minidress, camicie: la nuova collezione estiva JD è disponibile in tutti i punti vendita del marchio e sul sito ufficiale!