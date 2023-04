P er la bella stagione, la multinazionale britannica mette in campo una selezione di streetwear e sneakers dalle tonalità luminose e delicate. Ma ci sono anche i grandi cult

Bentornata primavera, non vedevamo l’ora. La prima conseguenza naturale? Abbiamo più voglia di stare all’aria aperta e un irrefrenabile impulso di rinnovare il guardaroba. E la nuova campagna Spring di JD, multinazionale britannica e player europeo nell’ambito della moda sportiva, davvero sembra chiamarci a gran voce. Protagonisti i colori pastello: non solo fanno tendenza, ma – così luminosi e delicati – sono assolutamente perfetti per la bella stagione. JD propone dunque una selezione speciale di capi provenienti dal mondo urban, unendo lo stile casual e l’ormai irrinunciabile comfort.

Campagna Spring JD

Tessuti leggeri e linee comfy

Tute, sneakers, shorts, t-shirts, canotte: la campagna Spring di JD è composta da tutto ciò che ci serve per accogliere la bella stagione. E se i pastelli rappresentano la principale cifra stilistica della collezione primavera 2023, non mancano proposte caratterizzate da nuance più accese e vivaci. Presenti all’appello, naturalmente, anche gli intramontabili nero e bianco.

In tutti i casi, il design è comfy. Alla comodità non vogliamo più rinunciare, soprattutto durante il tempo libero, e JD lo sa bene. Anche per quanto riguarda i tessuti, ce n’è per tutti i gusti: accanto all’abbigliamento tecnico, infatti, troviamo capi in cotone e in velluto.

Completo sportivo canotta e shorts con sneakers

JD primavera 2023: i migliori brand

Come sempre, JD mette in campo i brand più rinomati e cool del settore sporty: da Nike a Juicy Couture, da Jordan a Hoodrich e Adidas Originals. Tra proposte in linea con le tendenze del momento, grandi classici e capi dall’impronta retrò, troverai ciò che stavi cercando. Scommettiamo?

Completo sporty dalla selezione JD primavera 2023

Abbiamo scelto alcune delle sneakers in vendita da JD: dai un'occhiata alla gallery!

