G iovani superstar si sfidano nel magico mondo JD Arcade, misurandosi coi giochi più disparati. Il messaggio? Una sana competizione aiuta a diventare i Re del proprio percorso!

Celebrare il giusto spirito di competizione e, al contempo, la magia del Natale: questo l’obiettivo di King of the Game, la nuova compagnia natalizia di JD Sports, multinazionale britannica e player europeo nel settore della moda sportiva. Il meglio della cultura teen passa anche – e appunto – da una competizione sana, e non fa differenza se si tratti di agonismo o di una semplice gara tra amici; in ogni caso, è proprio questo a creare dei veri King.

Superstar in un mondo fantastico

La campagna King of the Game è un invito rivolto soprattutto ai più giovani; un invito a essere i Re del proprio percorso, qualunque esso sia. JD ha coinvolto una serie di superstar appartenenti a diversi ambiti: dallo sport all’intrattenimento, dalla musica alla cultura. Costruendo vere e proprie storie ambientate in scenari autentici.

Lo spot della campagna si apre con il JD Kid, ovvero l’attore Cole Wealleans-Watts, intento a fare acquisti con la sua famiglia. Proprio quando la noia sta per prendere il sopravvento, Cole scorge Chunkz, youtuber e presentatore, fondatore del collettivo Sidemen, che lo invita a fare un salto nel JD Arcade.

Si entra così in un mondo fantastico, in cui diverse figure si sfidano nei giochi più disparati: gli youtuber KSI e Tobi Brown sono alle prese con Dance Dance Revolution, i rapper Bugzy Malone, Knucks e Arrdee giocano all’hockey da tavolo. La cantante RnB della nuova generazione Amaria BB compare a bordo di una moto arcade, pronta per una gara con il candidato ai Mercury Award Kojey Radical. Special Guest l’attrice Jasmine Jobson, che con il giocatore del Liverpool Trent Alexander-Arnold si cimenta con la claw machine.

Unitamente all’icona della box Anthony Joshua, partecipano allo spot anche alcune stelle del calcio inglese come Ella Toone, Chloe Kelly, Harvey Elliott e James Maddison. E ancora, numerosi artisti tra cui l’attore e musicista Kano, il cantante Ojerime, lo showman Joanna Chimonides e l’amatissima presentatrice Amelia Dimoldenberg.

Al passo con la cultura giovanile

“JD – commenta Nadia Kokni, Global Group Marketing Director JD - è sempre stato al passo con la cultura giovanile, in costante movimento. Siamo emozionati nel dare il via alla campagna ‘King of the Game’ per questo Natale. Quest’anno il nostro cast dimostra quanto JD sia orgoglioso di puntare i riflettori e supportare i talent che rompono le barriere e fanno il possibile per arrivare al top nel loro settore”. Il tono è divertente e festoso, la volontà chiara: premiare “la sana competizione, che può riguardare ognuno di noi”.

“JD – fa eco Rosie Holden, Chief Executive Officer di Cake - ci ha nuovamente incaricati di elaborare un concept creativo che avesse un’importante rilevanza culturale. Questa è stata un’ulteriore opportunità per unire le forze e ragionare, tenendo conto dei vari settori quali cultura, sport, musica ed intrattenimento, per dare vita a una campagna natalizia moderna e al passo con i tempi”.

Per un Natale da veri… King!

JD Arcade è quindi un luogo in cui i giovani possono ritrovarsi e alimentare la fiamma della sfida, ma anche condividere la passione per lo streetwear, esprimendo la propria personalità e il proprio credo. Nasce così l’incentivo a tirar fuori il meglio di sé, accettare il sano batticuore della competizione e impegnarsi per diventare very King.

Accanto a loro c’è JD, che dà vita a un forte senso di vicinanza, comunità e unità, valori che assumono un significato ancora più importante durante il periodo natalizio. Tutti coloro che entreranno in uno store JD avranno dunque la possibilità di intraprendere questo viaggio nel JD Arcade, grazie a tutti gli elementi presenti nei punti vendita e ai cabinati da sala giochi posizionati in alcuni store selezionati. All’interno di questa cornice urban natalizia, JD Sports ha selezionato i migliori capi e outfit, perfetti da mettere sotto l’albero di Natale.

1/8 Felpa in velluto (JUICY COUTURE via JD SPORTS) 2/8 Pantaloni in velluto (JUICY COUTURE via JD SPORTS) 3/8 Pantaloni a zampa (ADIDAS ORIGINALS via JD SPORTS) 4/8 Crop top sportivo (NIKE via JD SPORTS) 5/8 Felpa con cappuccio (PUMA via JD SPORTS) 6/8 Lupetto con logo (NIKE via JD SPORTS) 7/8 Felpa con cappuccio (JORDAN via JD SPORTS) 8/8 Pantaloni slouchy (JORDAN via JD SPORTS) PREV NEXT