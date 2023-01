Un tripudio di luce e trasparenze: Jennifer Lopez brilla sul red carpet

S tupenda la cantante Jennifer Lopez alla premiere del film Shotgun Wedding di cui è protagonista con Josh Duhamel, disponibile dal 27 Gennaio su Prime Video

Ancora una volta Jennifer Lopez incanta i suoi fan con un look divino e scintillante, sul red carpet della premiere del suo ultimo film Shotgun Wedding, disponibile su Prime Video dal prossimo 27 Gennaio.

La star di Hollywood è co-protagonista con il collega Josh Duhamel e come al solito non ha sbagliato nemmeno un dettaglio del suo look - ma da una star come lei, non ci aspettavamo nienete di meno.

Luci e trasparenze per Jennifer Lopez

Gioca tutto su un vedo e non vedo incredibilmente chic l’abito in mesh semi-trasparente che Jennifer Lopez ha indossato ieri sul red carpet del suo ultimo film in uscita su Prime Video.

L’abito, accollato, manica lunga e strascico è un vero capolavoro di luci e vedo non vedo, con una cascata di lustrini che le illuminano il viso e incantano.

In vita, un fiocco giallo che fa pendant con la borsetta a mano, in un tono canarino che sta d’incanto con il color carne dell’abito e l’abbronzatura della Lopez.

Makeup e capelli da red carpet

Perfetto anche il connubio capelli e makeup, che danno il tocco finale al look di Jennifer Lopez. L’acconciatura è un raccolto impeccabile (da ricopiare per tutti i giorni, magari con uno scrunchie), uno chignon quasi da ballerina che lascia il viso libero e dà un tocco di eleganza al tutto.

Per il makeup della serata, Jennifer Lopez ha scelto uno stile pulito ed elegante: labbra nude con un velo di lucidalabbra, zigomi perfettamente scolpiti, incarnato luminoso e sguardo definito da cat eye e mascara.

Insomma, la perfezione. A completare il tutto due orecchini pendenti super scintillanti, che richiamano la luce dell’abito. Anche per questa premiere la Lopez si conferma come una delle star che non sbaglia un colpo e colpisce per eleganza e bellezza red carpet dopo red carpet senza mai deludere i suoi fan e gli appassionati di moda.