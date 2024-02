L a it-girl e imprenditrice ci dimostra che è possibile fare scintille con un solo colore. Il total red: glamour from head-to-toe.

È stato già sotto i riflettori sulle passerelle di stagione, ma per avere una conferma del suo effetto stylish c’è voluta Kylie Jenner e il suo look total red. È deciso quindi: quest’anno il rosso è il colore protagonista della moda e la cool girl da ben 400 milioni di followers di certo sa bene come infiammare i social sfoggiando la sfumatura scarlatta senza commettere errori di stile. Più volte l’ha indossata con mini abiti cremisi, long dresses a sirena e tute aderentissime. Anche pochi giorni fa su Instagram ha ribadito la sua red passion, ricoprendosi di rosso con un furry coat con cintura in vita, un paio collant coprenti Calzedonia e heels ballerina in piene vibes balletcore.

Cosa ci dimostra Kylie con il suo look total red? Semplice, che il rosso ha decisamente ridefinito il concetto di stile e che si è slegato dai dettami del tempo, permettendoci di indossarlo a tutte le ore del giorno e in tutte le salse. Quindi inizia anche tu a inserire una delle sue shades nell’armadio. Hai ampia scelta ma di certo quelle più audaci sono quella tomato e il fiammante Ferrari. Una volta decisa la tonalità non ti resterà che mettere insieme tuttI i pezzi dell’outfit. È vero, qui possono nascondersi delle insidie. Un buon look total red ammette poche, anzi pochissime, variazioni di tono. Per questo è importante fare attenzione ai materiali dei capi e alla loro texture.

Look total red alla London fashion week

Vai per step. Se ancora non ti senti sicura, il modo migliore per sfoggiare l’audacia di un look total red è quella di optare per un abito. Semplice, versatile e con un buon fattore chic. Se invece il rosso non ti spaventa allora libera la fashionista che è in te. Abbina un maglione a collo alto con una gonna midi a ruota e boots, oppure con leather pants e heels. O ancora: scegli una camicia rossa e miniskirt con dettaglio flower 3d. Insomma, sei pronta a diventare una Lady in red? Noi siamo sicure ti farai ricordare!

