M ood cozy, colori neutri e uno stile chic che sta bene davvero a tutte. È l’ora del latte dressing, la tendenza della fall 2023 che si ispira proprio alle tonalità del caffè mattutino. Il mocha non è mai stato così di moda!

Dal beauty al fashion il passo è breve. Ti ricordi del latte make-up? Se la risposta è un sì urlato allora abbiamo una buona notizia. Anche la moda ha voglia di caffeina ed ecco che sulle strade metropolitane arriva il latte dressing, la nuova tendenza 2023 che sta conquistando TikTok e le it girls con le sue sfumature neutre e outfit minimal. Ammettiamolo: il cappuccino non è più solo la calda bevanda di stagione, ma un must-have che farà fare l’upgrade al nostro guardaroba con pochi e semplici capi.

Total look latte dressing

Credits: Launchmetrics

Come replicare un look latte dressing degno di una foto profilo? Il cuore della tendenza comfort chic è una palette di colori che rispecchia tutte le invitanti sfumature del caffellatte. Opta per esempio su toni caldi e terrosi come il beige cremoso, il caramello, il mélange o il mocha. Che sia un total look o che si punti tutto su alcuni pezzi, l’importante è giocare con il layering dando così profondità alla mise. Abbina maglioni over con gonne midi oppure indossa pants a palazzo dalla vita alta insieme a lunghi coat e sciarpe morbide per ricreare la giusta allure cozy del latte dressing.

Creamy blazer + shorts + suede boots

Credits: Launchmetrics

Le combinazioni sono davvero infinite e soprattutto versatili: la forza di questo trend è il suo sense of style dalla raffinatezza rilassata, un’eleganza casual che può essere cool anche di sera. Basta inserire un elemento furry e il gioco è fatto! Insomma, che sia marrone cioccolato, caramello o creamy beige non ti resta che scegliere il giusto taste da dare al tuo look… in perfetto stile latte dressing.

Latte dressing 1/17 Creamy coat con cintura (BEATRICE .B) 2/17 Maglione a girocollo (FALCONERI) 3/17 Gonna midi (DRIES VAN NOTEN) 4/17 Pants beige a vita media con logo sul davanti (LOEWE) 5/17 Cappotto in lana oversize con revers a lancia (SAINT LAURENT, via Mytheresa) 6/17 Dolcevita a maniche corte e collo alto (THE ROW) 7/17 Minigonna scamosciata (ZARA) 8/17 Stivali in pelle (MIU MIU, via Farfetch) 9/17 Baseball hat (NEW ERA) 10/17 Giacca imbottita beige (COS) 11/17 Dolcevita color cammello con bordi a coste (PRADA, via Mytheresa) 12/17 Pantaloni lunghi in cashmere (LORO PIANA, via Mytheresa) 13/17 Bucket hat (MAX MARA) 14/17 Stivaletto alla caviglia con cuciture decorative (UGG, via & Other Stories) 15/17 Borsa a spalla (VICTORIA BECKHAM) 16/17 Blazer avvitato (MANGO) 17/17 Combat boots in comoscio chocolate (THE ATTICO) PREV NEXT