Il look di Benedetta Porcaroli è quel mix di chic e anticonformismo che adoriamo

S ensuale, anticonformista e con un tocco quasi punk: Benedetta Porcaroli ha lasciato tutti senza fiato con un look unico nel suo genere, in occasione del photocall di 7 donne e un mistero

Che Benedetta Porcaroli sia, ormai, una delle più promettenti e talentuose giovani attrici italiane è ben noto. L'attrice di Baby ha colpito il cuore del pubblico con le sue straordinari doti attoriali e, sì, diciamolo pure, con la sua bellezza pura, semplice e pulita.

Nel corso degli anni, però, Benedetta ha anche manifestato di avere uno spiccato senso estetico e un gusto eccellente per il fashion, declinando i suoi look in modo personale e spesso grintoso.

L'ultima (eccellente) dimostrazione in tal senso è il suo look curatissimo, sfoggiato in occasione del photocall del film 7 donne e un mistero, in cui recita con altre sei attrici di spicco: Margherita Buy, Catherine Deneuve, Diana Del Bufalo, Sabrina Impacciatore, Ornella Vanoni, Luisa Ranieri e Micaela Ramazzotti.

Per l'occasione, Benedetta ha accostato una gonna midi sui toni del bianco panna-beige con applicata una sensuale cerniera che, aperta fino a metà coscia, mostrava le calze Thong Tights color rubino firmate da Amina Muaddi x Wolford.

Ad attirare l'attenzione e a rendere il look molto più sexy e quasi punk, però, ha concorso il top nero con piccolissime maniche e collo altissimo. Un top che, frontalmente, si trasforma quasi in un sensuale corsetto grazie a due strisce di tessuto che si congiungono con un'invisibile parte inferiore e che, sulle spalle, gioca con degli incroci provocanti che ben disegnano e definiscono la schiena dell'attrice.

A completare l'outfit hanno pensato le décolleté con tacco vertiginoso, in nero vernice, e pochi ma curatissimi gioielli in oro che richiamavano la preziosa cerniera della gonna.

Il risultato, possiamo ben dirlo, è un mix tra chic e anticonformista che esalta il carattere di Benedetta e che ha davvero acceso i riflettori sulla sua bellezza.

Notevole anche la scelta di hairstyle e make up: la chioma di Benedetta Porcaroli è rimasta sciolta, quasi sbarazzina e disimpegnata nonostante un piccolo effetto mosso (e appena scarmigliato), mentre il trucco quasi grunge sugli occhi ne ha sottolineato lo sguardo, lasciando invece al resto del viso una luce e dei toni nude-nature davvero incantevoli.