Tra ironia e favole: i look di Carnevale dei vip sono tutti qui

D a Laura Chiatti a Juliana Moreira: i travestimenti folli, divertenti e originali dei vip per Carnevale

Tempo di costumi per i vip che in occasione del Carnevale hanno deciso di lasciarsi andare a travestimenti originali, stelle filanti e coriandoli. Da Bianca Atzei a Laura Chiatti, attrici e celebrity nostrane hanno preso parte a feste e party in giro per l’Italia. L’unico scopo? Celebrare la festività più pazza dell’anno, prendendo spunto da film, serie tv e libri.

Se Melita Toniolo ha optato per un travestimento in coppia con il piccolo Daniel, Juliana Moreira, da sempre super romantica, ha voluto optare per il classico costume da Cenerentola. Quello d Ladybug è senza dubbio stato il travestimento più gettonato dai vip, sia grandi che piccini. Nessuno ha rinunciato alla possibilità di diventare qualcun altro per un giorno, fra abiti sgargianti e scatti particolari pubblicati su Instagram.

Melita Toniolo è Ladybug

In occasione del Carnevale 2022, Melita Toniolo ha deciso di sperimentare un costume di coppia con il figlio Daniel. Per l’occasione la showgirl e il piccolo si sono travestiti da Ladybug e Chat Noir, protagonisti di Miraculous. Su Instagram Melita ha ironizzato su chi avesse scelto il vestito di Carnevale. Poco dopo infatti ha pubblicato uno scatto del figlio in costume da Spider-Man, questa volta scelto da lui.

Laura Chiatti è Harley Queen

Fra le fan del Carnevale c’è pure Laura Chiatti. L’attrice ha deciso di condividere uno scatto in cui indossa il costume di Harley Queen, la cattiva del cinema interpretata da Margot Robbie. Nella foto, Laura sfoggia make up e look perfetti realizzati, forse, seguendo i tantissimi tutorial presenti online.

Alessia Mancini è la Regina di Cuori

Per Carnevale, Alessia Mancini ha deciso di travestirsi insieme ai figli. La conduttrice ha puntato tutto su un costume di famiglia particolarmente creativo che rievoca la magia di Alice nel Paese delle Meraviglie. Alessia si è travestita da Regina di cuori, mentre sua figlia Mya da Alice, seguita dal fratello Orlando che si è trasformato nel Cappellaio Matto.

Juliana Moreira è Cenerentola

Travestimento di gruppo pure per Juliana Moreira e i suoi figli. Per Carnevale la showgirl si è vestita da Cenerentola, indossando un romantico abito celeste. La figlia Lua Sophie invece ha indossato il costume da Harley Quinn, mentre Sol Gabriel ha puntato su un vestito da poliziotto della Swat.

Bianca Atzei in pizzo nero

Sensuale e bellissima, Bianca Atzei ha scelto un costume di coppia. La cantante ha partecipato a una festa in maschera con il compagno Stefano Corti. I due sono apparsi su Instagram sorridenti e felici: lui in versione leone, lei con mascherina di pizzo.

Leone Lucia Ferragni è Transformer

Leone, primogenito di Fedez e Chiara Ferragni, ha conquistato ancora una volta i fan su Instagram con il suo travestimento di Carnevale. A realizzarlo è stato il rapper Fedez. “Leo voleva travestirsi da automobile, gli ho creato un costume da Transformers”, ha spiegato lui.

Vittoria Lucia Ferragni è un’anziana

Vittoria, secondogenita di Fedez e Chiara Ferragni, ha sfoggiato ben due travestimenti per Carnevale. La piccola si è trasformata in una signora anziana con parrucca grigia, occhialoni da vista, collana di perle e un deambulatore. “Largo ai giovani”, ha commentato Fedez su Instagram.

Vittoria Lucia Ferragni è Majin Bu

Il secondo travestimento di Vittoria è, se possibile, ancora più originale. La piccola infatti ha indossato un costume che la fa assomigliare al cattivo di Dragon Ball. Il risultato, ovviamente, è super divertente. "Perdona tuo papà perché è un po' scemo", ha scritto un Fedez divertito.

Federica Nargi con le figlie

Federica Nargi ha festeggiato il Carnevale con le figlie, Sofia e Beatrice. Le bimbe si sono travestite rispettivamente da Ladybug di Miraculos e da Wonder Woman della DC, prendendo parte a una festa in città, fra coriandoli e stelle filanti.

Beatrice Valli con la piccola Bianca

In occasione del Carnevale 2022, Beatrice Valli ha voluto festeggiare alla grande, portando la figlia Bianca, frutto dell’amore per Marco Fantini, alla tradizionale sfilata di Viareggio. Fra carri, caramelle e colori, la piccola Bianca si è distinta grazie a un abito rosa da principessa, davvero bellissimo.