H ai voglia di finire (e iniziare) l’anno in grande stile? Qualsiasi programma tu abbia non rinunciare a un po’ di scintillio! Dallo street style ecco 4 idee bling-bling favolose per dare il benvenuto al 2022

La notte più festaiola dell’anno si avvicina a grandi passi: è tempo di pensare a un outfit degno dell’occasione!

Sì perché - che tu abbia in programma per Capodanno una cenetta a due o un party super-cool - il look per dire bye-bye al vecchio e gridare “benvenuto!” al nuovo anno richiede sempre un’attenzione tutta speciale.

Diciamocelo: meritiamo tutte una New Year’s Eve scoppiettante e piena di scintillio, a partire dalla nostra mise. E quindi si aprano le danze per la “prova outfit” di Capodanno, la notte in cui vogliamo sentirci tutte un po’ delle superstar!

Ed ecco spiegato il motivo per il quale Veglione chiama paillettes e lustrini come nient’altro; e chi siamo noi per disattendere le aspettative della tradizione?

Insomma preparati a brillare e ad illuminare l’inizio del tuo 2022! Ecco 4 look sparkling davvero favolosi per Capodanno a cui non potrai dire di “no”. Scegli il tuo preferito e… shine bright like a diamond per la notte più lunga e scoppiettante dell’anno!

1. Completo “giacca + pantalone”

Quando si dice “look per Capodanno” si pensa immediatamente a un abito. E se ti dicessimo che puoi essere cool e super-chic anche con giacca e pantaloni?

Oh sì, non abbiamo dubbi: una delle scelte più raffinate che tu possa fare è di certo un completo manlike (ma bling-bling!), che fa tanto Liza Minnelli a un party newyorkese!

Credits: Getty Images

Scegli il tuo set ideale - dal meno impegnativo tailleuron trend al ben più raffinato tuxedo - e preparati a stregare tutti per il brindisi più atteso. Potrai indossarlo sopra a un top deluxe oppure – se fittato perfettamente – anche “a pelle”, per un effetto super-hot!

A te la scelta insomma, ma non scordare l’unico vero diktat. Esatto, “brillare”: il tuo completo dovrà essere un autentico trionfo di lustrini total black (in alternativa, per un effetto più “contenuto”, potrai pensare di scegliere il solo blazer in paillettes).

Chiudi il tutto con un accessorio originale (e magari a tema!) e… 3,2,1: buon Anno!

1/4 Blazer con paillettes KARL LAGERFELD

Credits: farfetch.com 2/4 Pantaloni con paillettes KARL LAGERFELD

Credits: farfetch.com 3/4 Stivaletti con tacco PRADA

Credits: farfetch.com 4/4 Mini bag gioiello a tema Capodanno ROSANTICA MILANO

Credits: rosantica.com

2. Mini-dress + tacchi alti

Il classicone dei look di Capodanno? Un mini-dress sparkling, of course! E ovviamente non potevamo non includerlo nei nostri outfit scintillanti per la notte più attesa delle Feste!

Credits: Getty Images

Qui la ricetta è molto semplice: un abito mini in paillettes (argentato, dorato, nero… scegli tu!) corredato da un paio di sandali o di pump dal tacco esagerato. Per le più freddolose no problem: l’opzione collant è assolutamente contemplata!

Finisci il tuo look di Capodanno con un bijoux a tema e preparati ad abbagliare tutti, nuovo anno compreso!

1/4 Mini dress sparkling ZARA

Credits: zara.com 2/4 Sandali con tacco sparkling JIMMY CHOO

Credits: jimmychoo.com 3/4 Mini bag nera NANUSHKA

Credits: nanushka.com 4/4 Orecchini con fiocco di neve TITÀ BIJOUX

Credits: titabijoux.com

3. Pantaloni sparkling + mini-pull

Sappiamo cosa starai pensando: “ma un outfit easy-chic per chi festeggia il Capodanno in casa?”. Eccolo: si tratta di un look semplice, ma che non dimentica di brillare! E per interpretarlo abbiamo pensato a un colore, molto in voga nella holiday season, da usare elegantemente in ton sur ton: il rosso.

Credits: Getty Images

Pronta? Via!

Scegli il pezzo per l’under-body tassativamente sparkling, con lustrini all-over. Noi abbiamo puntato su un pratico paio di pantaloni flared, ma se preferisci puoi pensare anche a una pencil skirt! Per l’upper-body scegli invece un pullover in lana liscia - morbido da portare sblusato, ma anche cropped - che smorzerà con un bellissimo contrasto l’effetto elegante e un po’ “bold” delle paillettes. Indossa un paio di pump in nuance e (se la casa in questione non è la tua) una mini bag a sacchettino ultra-chic. Happy new Year!

1/4 Pantaloni in paillettes rosse HALPERN

Credits: mytheresa.com 2/4 Maglione a collo alto SISLEY

Credits: sisley.com 3/4 Borsetta a sacchetto HALÍTE JEWELS

Credits: halitejewels.com 4/4 Pump MANOLO BLAHNIK

Credits: luisaviaroma.com

4. Long-dress + accessori oro

3,2,1… eccoti un look da fuochi d’artificio! Se sei una party girl coi fiocchi e a Capodanno andrai a una super-festa, avrai di certo un disperato bisogno di un vestito capace di farsi ricordare (oltre che notare!).

Credits: Getty Images

Ebbene, cosa c’è di meglio di un long-dress in versione sparkling? Sceglilo nero e scintillante, la quintessenza dell’eleganza più carica di coolness: ti sentirai su un red carpet!

Inoltre è già così completo che non ci vorrà molto a chiudere il look: un paio di pump nere e classicissime più un bijoux e una pochette oro (che fa tanto Capodanno!) completeranno l’opera. Non ti resta che iniziare il countdown e alzare il calice al cielo!

1/4 Long dress sparkling PATRIZIA PEPE

Credits: patriziapepe.com 2/4 Pochette oro BOTTEGA VENETA

Credits: bottegaveneta.com 3/4 Pump nere SAINT LAURENT

Credits: ysl.com 4/4 Orecchini pendenti PDPAOLA

Credits: pdpaola.com