P ov: questa è la vera tendenza dell’inverno e lo street-style da fashion week lo conferma. Il maglione adesso si porta sopra il cappotto… così sarai chic senza sfarzo e senza sforzo!

Il miglior modo per capire quale sarà il prossimo trend è quello di dare un occhio allo street-style durante le fashion week e mentre stavamo sbirciando gli scatti una certezza è subito sembrata lampante: ora il maglione si indossa sopra il cappotto. Ebbene sì hai capito benissimo. Il popolo della moda ha decretato definitivamente una nuova concezione della maglieria o, per meglio dire, un nuovo way to wear di uno dei capi chiave dell’inverno. Il plus di questo trend? Beh, innanzitutto ci vuole davvero poco a replicarlo e poi tutte abbiamo uno sweater nell’armadio.

Maglione over coat + jeans + handbag

È il caso di dirlo quindi: il maglione non è più solo un maglione, ma si trasforma e diventa una sciarpa. Si tratta di un escamotage davvero stylish che può a tutti gli effetti dare quel twist in più al look, anche se questo segue le vibe minimal. Per farti un esempio, ricordi quando qualche tempo fa i social erano andati in tilt per una mise effortless di Jennifer Lawrence? L’attrice indossava semplicemente un paio di pants a palazzo, ballerine e, rullo di tamburi, proprio un maglione posato sopra al trench.

Jennifer Lawrence mentre passeggia per Soho

A dire il vero un piccolo anticipo di questa tendenza era stato suggerito dalle passerelle di diversi brand. Come Fendi e Jacquemus, che hanno voluto mostrare il maglione nella sua veste più unconventional giocando sugli intrecci delle maniche. Da qui anche le it-girls potrebbero aver preso ispirazione ed è per questo che tra uno show e un evento si fanno fotografare con uno sweater spesso e con le trecce annodato al collo. Ancora, con uno adagiato semplicemente sulle spalle, allacciato in diagonale o fissato sulla giacca grazie a una spilla.

Maglione fissato con una spilla + blazer + pants

Per questo trend non ci sono limitazioni. Proprio perché non si va a ricreare un intero look ma solo ad arricchirlo, puoi indossare il maglione sopra alla tua giacca con qualsiasi outfit. Non hai barriere nella scelta del colore, né tantomeno nella texture (anzi talvolta più in contrasto è, meglio è). L’unica accortezza che sentiamo di darti è quella di non allacciarlo troppo stretto o le maniche potrebbero “rovinarsi”. D’altra parte il solo pensiero di danneggiare quel maglioncino di cashmere che teniamo quasi immacolato fa venire i brividi!

