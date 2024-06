I cona e must-have di quasi un decennio di moda, sembra che la military jacket vivrà un nuovo revival. Che dire, Lady Oscar approverebbe quindi... «avanti marsc'» e procuriamocene una!

Ci sono certi amori che fanno giri immensi e poi ritornano... beh, nel love affair della moda questo è il caso della military jacket. Cara fashionista, ormai ti sarai resa conto anche tu che ultimamente il revival look sembra essere veramente trend topic. Lo abbiamo visto prima con gli skinny jeans, poi con la nuova veste old money delle boat shoes e con il crescente re-hype effetto Dakota Johnson delle Converse. Ora però, e ti avvisiamo in anticipo, sembra essere giunto il momento di rispolverare la giacca da ufficiale di gendarmeria e… tornare indietro nel tempo!

Potremmo snocciolarti parecchie reference che hanno reso la military jacket popolare. Dalle passate sfilate di Marc Jacobs, Celine, Balmain, Tommy Hilfiger e Alexander McQueen, a star e celebs come Kate Moss, Rihanna e Beyoncè. Il tbt sarebbe davvero lungo perché stiamo parlando di un periodo di moda (siamo più o meno nel lasso temporale tra il 2009 e 2017, ndr) dove questo capo è stato uno dei protagonisti dei guardaroba. Ma se ancora hai qualche piccola difficoltà a inquadrare il tutto, ti basterà cercare su Pinterest gli street-style di Anna Dello Russo di sette anni fa. Ovvero quando la giacca army si indossava così: pantaloni aderenti (di pelle o di jeans) + camicia o T-shirt + tacchi. P.s.: No blame, no shame.

Fatte le dovute e doverose premesse, prepariamoci come si deve per questo back to scene della military jacket! Cercando di non sembrare né un sottotenente di Napoleone, né un cosplay di Michael Jackson, né soprattutto fuori moda (a buon intenditor poche parole). Come attualizzare quindi questo capo? Una buona base di partenza è prendere come ispirazione lo stile indie-sleaze e rimaneggiarlo quanto basta, strizzando l’occhio alle collezioni di oggi. Louis Vuitton per la resort 2025 ha rivisitato la giacchetta finanziera incorporando dettagli in pelle lucida, rendendo la chiusura alamaro più soft (quasi boho) e abbinandola a pezzi in maglia con ruches. Mentre Chloé ne ha dato una versione più chic senza bottoni, matchandola con bermuda in velluto e boots da cavallerizza 2.0.

La military jacket della Louis Vuitton Cruise 2025

Dopo questo assist di stile che ti abbiamo fatto, non ti resta che meditare su come rendere “tua“ la military jacket. Tranquilla, hai tutta un’estate per pensarci e monitorare il trend sui social. Qui sotto nel frattempo ne puoi trovare qualcuna. Quindi che dire di più se non: «avanti marsc'!»...

Military jacket 1/10 Military jacket (BALMAIN) 2/10 Giacca da ufficiale vintage (SAINT LAURENT, via Vestiaire Collective) 3/10 Giacca Wilmington in lana (RALPH LAUREN) 4/10 Giacca ricamata (DIOR) 5/10 Blazer finanziera (ONLY, via Zalando) 6/10 Military jacket in pelle (CELINE) 7/10 Blazer con bottoni dorati (WOLF&BADGER) 8/10 Military jacket in velluto vintage (ZARA, via Manifestowoman) 9/10 Giacca militare grigia (ANN DEMEULEMEESTER, via Vestiaire Collective) 10/10 Giacca con bottoni gioiello (CHANEL, via Farfetch) PREV NEXT