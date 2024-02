C he sia un abito o un top ha poca importanza, se monospalla la standing ovation e già tua. One-shoulder di sera? Sì, se è un maglione!

Alert: metti subito una nota sul telefono perché il monospalla è già il trend del momento. Chi è sempre a caccia di nuove ispirazioni lo sa: le fashion week sono l’occasione d’oro per carpire i prossimi accorgimenti di stile. Per questo siamo sicure che molte it girls si siano lasciate sedurre (ancora) dalla sensuale asimmetria del one-shoulder. Perché piace così tanto? Prima di tutto si adatta a tutte le ore del giorno, è in grado di rendere sofisticato qualsiasi tipo di capo e poi … dimostra che essere geometricamente imperfetti può essere uno statement.

Long skirt + polo monospalla + red boots

Se proprio proprio vogliamo essere pignole, a sottolineare la coolness del monospalla, prima delle passerelle americane, è stata letteralmente un'ugola d’oro avvistata sul palco più famoso d'Italia. Tuta gold ti dice niente? Ebbene sì, parliamo del cantante Mahmood che durante il festival di Sanremo ha deciso di portare sotto i riflettori il glamour agender, con un total look Rick Owens composto da pants neri a vita altissima, tacchi e un top semitrasparente dallo scollo obliquo. Già così l’outfit assume un carattere ricercato, pur essendo monotone e relativamente semplice. La verità è che ti puoi letteralmente sbizzarrire con la fantasia.

Che sia infatti su un abito, su un top o persino su un maglione, il modello one-shoulder offre molteplici combinazioni, che vanno dall’elegante allo streetwear. Bisogna solo bilanciare l’ensemble ma di questo non preoccuparti: ti basterà prendere qualche inspo dai fashion show newyorkesi per convincerti che indossare il monospalla (anche) in inverno si può.

Minigonna + maglione a trecce monospalla

Tralasciando i look prettamente da sera, partiamo dalle mise monospalla easy chic adatte al daywear proposte da Helmut Lang, Jason Wu e Khaite. Tutte, nonostante le differenze stilistiche, ti dimostrano che sconfiggere le basse temperature è possibile indossando un coat extra long o giocando sulla stratificazione dei capi. Quest’ultimo aspetto è importante che tu lo tenga bene a mente perché ti aiuterà a sfoggiare il monospalla in maniera unusual.

Prendi per esempio una cappa, fai passare dallo scollo ampio anche un braccio e poi vai di styling con spille e cinture. Oppure può essere utile alla causa anche un top asimmetrico: invece che posarlo direttamente sulla pelle metti sotto una maglia velata oppure scegli dei guanti lunghi oltre il gomito (in pelle o in lana). Vuoi andare sul sicuro e caldo comfort? Allora l’opzione stylish che funziona è quella che punta sulla maxi gonna + ankle boots e maglione one-shoulder. Insomma, sei pronta ad anticipare i trend?

Pants + blazer + sweater monospalla + guanti

Qui sotto ti lasciamo qualche look per abbracciare in toto il monospalla trend!

Monospalla outfit 1/12 Maglione monospalla (JACQUEMUS, via Farfetch) 2/12 Pants tecnici (MARC JACOBS) 3/12 Trench (ACNE) 4/12 Boots blu elettrico (MIISTA) 5/12 Mini dress scollo ampio (BERSHKA) 6/12 Long coat jeans (DIESEL) 7/12 Handbag (MSCHF) 8/12 Top monospalla (VICTORIA BECKHAM) 9/12 Bauletto (MARGE SHERWOOD) 10/12 Gonna a pieghe doppia cintura (THE FRANKIE SHOP) 11/12 Bomber incerato (ZARA) 12/12 Ballerine Mary Jane (JEFFREY CAMPBELL) PREV NEXT