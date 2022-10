B asta un click per un armadio tutto nuovo e basta seguire questa guida dedicata ai pezzi imperdibili per il tuo guardaroba dedicato alla stagione fredda

Non c'è scusa migliore del cambio di stagione per un po' di sano shopping. Che siano dedicati alle tendenze o ai pezzi chiave per un guardaroba versatile, esistono alcuni capi da avere per la stagione fredda. Insieme a scarpe e borse, i capi per i prossimi mesi danno la possibilità di layerizzare i capi, giocando con stampe, texture, pattern e via dicendo. Ma per farlo bene è necessario capire quali sono i must have dell'autunno, magari acquistabili online.

Quali saranno i capi di tendenza? Quali i key pieces di cui non potremo fare a meno? Rispondiamo a queste domande con 10 pezzi imperdibili, una short list di must have per l'autunno rintracciabile online che ti farà venire voglia di ordinare tutto subito e attendere il corriere incollata alla finestra!

Il blazer over

Sopra un paio di jeans, un abito maxi, un mini dress o anche una tuta: il blazer è come il nero e sta bene con tutto. I modelli gessati, dallo spirito maschile, sono l'emblema di questa stagione. Inseriscilo nella lista dei tuoi must have per l'autunno da acquistare online.

L'abito in maglia

Più che un capo must have, questo abito di maglia è una vera e propria coccola per affrontare al meglio il freddo. Collo alto, maniche leggermente a sbuffo e una leggera cintura per segnare il punto vita: non vorrai indossare altro.

Il cardigan cut out

Un cardigan crop top e con dettagli cut out: perfetto per una serata fatta di chiacchiere, questo micro maglioncino è quel capo cool che non ti aspetti. Da provare.

La gonna midi

Le tendenze della stagione insegnano a giocare con i volumi e, questo, vuole anche dire rispolverare i maxi maglioni e abbinarli con gonne più sottili e scivolate. Proprio come questo modello midi in tinta pastello, un vero must have a portata di click per l'autunno.

Il gilet classico

Un gilet à la garçonne con un profondo scollo e bottoni frontali: imperdibile negli anni '90, oggi sembra tornare in abbinamento a pantaloni ampi tono su tono. Da portare a pelle o sopra a un caldissimo body.

I pantaloni in pelle

Bentornati pantaloni in pelle, ma anche in vinile. Oggi questi pantaloni hanno linee più morbide e meno affiliate al mondo del rock ma, ancora una volta, conquistano le fashion lovers.

Il trench

Classico, elegante, bellissimo e versatile: non c'è niente altro da aggiungere su questo trench. Da scegliere pr l'autunno in blu, nero o colorato. Anche se va detto: il classico color sabbia non ti annoierà mai.

Il cardigan oversize

I maxi cardigan non sono solo di tendenza, ma anche utili per un caldo abbraccio invernale. Da scegliere a maxi tricot oppure con dettagli che fanno la differenza come le frange applicate sulle braccia. Saranno un vero mai più senza!

I pantaloni cargo

Per la Gen Z è impossibile affrontare la prossima stagione senza i cargo pants. Declinati nel classico verde, ma anche in colori più d'impatto, questi pantaloni sono da sempre perfetti con le sneakers, ma oggi diventano anche casual chic grazie all'abbinamento con stivali e tronchetti.

Il cappotto

Non c'è cambio armadi senza un nuovo cappotto: d'altra parte ogni scusa è buona per aggiungerne uno alla collezione. Ideale, se ti manca, uno con pattern o stampa.

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom Fashion ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.