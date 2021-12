L o chiamano “abbigliamento per la notte” ma la verità è che i pigiami & co. di ultimissima generazione sono sempre più favolosi, anche in altre occasioni! Ecco una selezione da sogno a cui non potrai resistere

Il nightwear è diventato la nuova ossessione delle fashion lovers più incallite!

E come potrebbe essere altrimenti? Dai pigiami più coccolosi a quelli più favolosi il passo è davvero brevissimo!

Parliamoci chiaro: ormai abbiamo imparato che anche tra le mura domestiche si può essere sempre in ordine e super-cute. E come rinunciare quindi alla sensazione meravigliosa di tornare a casa e continuare a sentirsi perfetta (ma anche comodissima)? Impossibile: che i tuoi programmi prevedano una cenetta delivery con le amiche o un appuntamento col divano e la tua serie tv preferita dunque, un bel pigiama - ma anche una vestaglia e gli accessori giusti! - sapranno essere l’outfit perfetto e coccolarti a dovere.

Ebbene, se a questo aggiungiamo che alcuni pezzi nightwear sono assolutamente favolosi - tanto da essere perfetti persino per una cenetta romantica con un paio di tacchi e qualche bijoux! – non occorre aggiungere altro!

Insomma, se anche tu sei alla ricerca di “pigiami & co.” chicchissimi di cui innamorarti perdutamente, ecco una selezione da batticuore di abbigliamento per la notte bellissimo e dove trovarlo. Pronta ad immergerti nei sogni più dorati che tu abbia mai fatto?

Pigiami

Possono essere caldissimi e perfetti per le serate invernali, oppure semplicemente wow e meravigliosi da sfoggiare per cene casalinghe (ma anche per party glam!). Una cosa è certa: comunque tu li scelga sapranno essere il giusto compromesso tra comodità e stile! Parliamo dei pigiami ovviamente, ovvero i protagonisti assoluti del nightwear più raffinato.

Di cosa ci siamo innamorate sbirciando nelle nuovissime collezioni invernali? Delle versioni mannish in tartan (un grande classico assolutamente immancabile, specie nella holiday season!), dei coordinati in seta (stampata o resa super-cool da dettagli piumati, per appuntamenti very chic) e – dulcis in fundo – della novità per le più freddolose, ovvero il modello tipo “tuta intera” (che scalda come nessuno mai, ma con stile!). E tu, quale sceglierai?

Pigiama con piume DAILY SLEEPER

Pigiama intero extra warm OYSHO

Pigiama in seta stampata SLEEP NO MORE

Pigiama in tartan TEZENIS



Vestaglie

Bye bye vestagliona in pile, modello “accappatoio alla Bridget Jones”! Benvenute nuovissime (e sfiziosissime!) vestaglie da utilizzare per completare look casalinghi altrimenti troppo leggeri, o troppo banali.

Insomma, torna la vestaglia come “indumento da boudoir”, raffinata e preziosa come non la si vedeva da tempo!

Noi ormai sogniamo ad occhi aperti di volteggiare per casa con una versione un po’ boho tutta ricamata, “buttata” sopra a un tank top in modo apparentemente casuale, o di fare colazione con un croissant fumante avvolte in un modello in seta liscissima. Ecco la nostra mini selezione di vestaglie del cuore… vediamo se riesci a resistere!

Vestaglia con frange LA DOUBLEJ

Vestaglia in satin H&M

Vestaglia fiorata CAMILLA

Vestaglia con ricami ZARA



Accessori “by night”

Il potere di un accessorio per la notte? Audrey Hepburn ce lo ha insegnato in Colazione da Tiffany tanto tempo fa, indossando una mascherina in seta divenuta iconica!

Ebbene, oggi gli accessori più chic e sfiziosi (ma anche i più caldi e cool!) tornano nelle collezioni nightwear, pronti a tentarci e coccolarci. Crediamo fermamente che una mascherina da notte con stampa very-cute oppure un paio di ciabattine ai piedi (con caldo pelo, ma anche dalla linea ladylike) possano essere un vero toccasana a fine giornata. Tu cosa ne dici?

Mascherina per la notte EMILIO PUCCI

Pantofole in velluto a coste con eco-pelliccia INTIMISSIMI

Mascherina animalier LOVE STORIES

Ciabattine con applicazioni VICTORIA'S SECRET

