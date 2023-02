N ike presenta la terza edizione della Nike Invincible, resa ancora più performante da importanti evoluzioni tecnologiche. Curios* di scoprire tutte le sue caratteristiche?

Una scarpa con la massima ammortizzazione per supportare ogni runner durante gli allenamenti: è Nike Invincible 3, la nuova nata in casa Nike. Il frutto delle importanti evoluzioni tecnologiche di Nike running, ma anche della volontà di offrire le più elevate prestazioni a chiunque pratichi la corsa, prescindendo dal suo obiettivo e dal suo livello.

L'evento di presentazione

La nuova Nike Invincible 3 è stata presentata presso gli uffici di Nike a Milano, nel corso di un evento cui hanno partecipato anche esperti del running, coach e atleti. C’è stato un interessante confronto in un panel dedicato alle sensazioni che la corsa può dare: non si tratta soltanto di una disciplina sportiva, è un’esperienza che ha effetti positivi in vari ambiti della vita e regala un benessere sia fisico che mentale.

Ed è proprio partendo da questa consapevolezza che Nike applica la tecnologia ai suoi prodotti. La mezzofondista italiana e campionessa europea Gaia Sabbatini ha già provato la Invincible 3 e riportato la sua esperienza: “Questa nuova scarpa è super-confortevole e molto stabile grazie alla sua ammortizzazione. Appena l’ho indossata mi ha dato un senso di protezione e la trovo anche molto performante: mi da una risposta ottima ed è perfetta per i miei allenamenti”.

ph: albertofeltrin.com 1/4 Le mezzofondiste italiane Federica Del Buono e Gaia Sabbatini all'evento di presentazione di Nike Invincible 3

Credits: albertofeltrin.com ph: albertofeltrin.com 2/4 Un momento dell'evento in cui tecnici ed esperti svelano tutti i dettagli e i segreti dietro la realizzazione della Nike Invincible 3 Credits: albertofeltrin.com ph: albertofeltrin.com 3/4 Un momento dell'evento in cui i partecipanti sono invitati a testare Nike Invincible 3 su tapis roulant ph: albertofeltrin.com 4/4 La Nike Invincible 3 all'"azione" PREV NEXT

Una scarpa ancora più performante

La Nike Invicible 3 è davvero un prodotto all’avanguardia. Gli aspetti più innovativi - che esaltano ulteriormente il design super elastico - sono stati presentati attraverso un’esperienza immersiva dedicata a cushioning, softness e comfort. La tomaia in Flyknit presenta zone di traspirabilità nei punti in cui il piede si scalda di più. Robusta e resistente, offre una calzata sicura a ogni chilometro.

Grazie alla schiuma Nike ZoomX, reattiva e leggera, la scarpa dà inoltre rimbalzo a ogni passo. La stessa schiuma, grazie alla sua forma arcuata, fornisce supporto per le tre fasi del passo di un runner: offre flessibilità quando il piede si solleva da terra, rende possibile una corsa fluida quando il piede si muove in avanti e offre ammortizzazione al contatto con il suolo. E ancora, altezze di schiuma più elevate forniscono una maggiore sensazione di morbidezza e la forma molto ampia in corrispondenza dell’avampiede incrementa la stabilità della corsa.

Dove trovarla e provarla

La Nike Invincible 3 è disponibile - in specifiche colorway da uomo e da donna - in esclusiva per i membri Nike e dal 9 febbraio su Nike.com, nei Nike store e presso rivenditori selezionati. Nike è presente con tanti allenamenti adatti a tutti i livelli su Nike Run Club app e invita tutti i runner a provare la nuova Invincible 3 con un circuito di trial session al Parco Sempione e nei principali parchi di Milano.