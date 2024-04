P izzi, ricami, pastelli, effetti shiny e design per tutte le bodyshape e tutti i gusti: scopri con noi le nuove proposte per la bella stagione!

Un mood sognante, un omaggio alla freschezza e vivacità della bella stagione. Una proposta trasversale: eccola, la collezione intimo Tezenis Primavera Estate 2024. Tante le novità, che incontrano anche i classici dando forma a una proposta pensata per i gusti più diversi e tutte le bodyshape. Il fil rouge è uno spirito leggero, un'essenzialità che si allinea alle tendenze del modo ma al contempo definisce una nuova identità per il brand dall’animo young di Oniverse.

Completo della collezione Tezenis PE 2024

La nuova primavera di Tezenis

Perché il principale input è proprio questo: la nuova primavera di Tezenis, intesa in senso sia concreto che metaforico. Senza abbandonare il suo spirito vivace, infatti, il marchio ha deciso di aprirsi all’esplorazione del concetto Less is more, per interpretare lo stile quotidiano ed esaltare le personalità di ogni donna. Ma anche per offrire capi cool e funzionali, sempre a prezzi accessibili.

Con questa collezione di intimo, Tezenis evolve in un’identità effortless e pragmatica, in un design pulito che crea un ponte tra classico e contemporaneo, tra tendenze e praticità.

Campagna Tezenis PE 2024

Pastelli e dettagli glam

La palette della nuova linea di intimo Tezenis si traduce in una serie di delicate tonalità pastello, perfette per evocare i colori e le atmosfere della primavera. D’altro canto, non mancano le nuance dei nude, da sempre ambasciatrici di raffinatezza e carattere.

E poi i dettagli, tutt’altro che secondari: paillettes e applicazioni gioiello, effetti shiny, ricami, pizzi floreali. È una donna sì romantica, quella immaginata da Tezenis, ma che ha raggiunto la piena consapevolezza di sé e del suo corpo. Che si piace.

Campagna Tezenis PE 2024

Proposte per tutti i gusti e tutte le occasioni

Ritroviamo elementi che sono ormai un must, come il balconcino con coppe leggermente imbottite, il triangolo soft senza ferretti e le bralette, che restituiscono sostegno e comfort.

Debutta la selezione Bride per le spose, composta da modelli in stile classico e colori tenuti. Ma anche caratterizzata da dettagli curati e da un design elegante e chic.

Completi intimi dalla collezione PE 2024 di Tezenis

Dai un’occhiata anche tu, questa nuova collezione Tezenis è davvero una bella tentazione!

Reggiseno Balconcino Prague Full Cover Ocean Dream Lace (TEZENIS)

Reggiseno Bra Top Daily Sequin (TEZENIS)

