D al 27 al 29 marzo, migliaia di prodotti in promozione! Potevamo non selezionare i capi di abbigliamento e gli accessori da prendere al volo?

Questa è davvero una lieta novella: sono arrivate le offerte di primavera Amazon. Dalle 18.00 di lunedì 27 marzo alle 23:59 di mercoledì 29 marzo 2023, migliaia di prodotti sono proposti con sconti fino al 40%. E di questa selezione, ovvio, fanno parte anche capi di abbigliamento, scarpe, borse e altri accessori. La possibilità di rinnovare il nostro guardaroba per la bella stagione, al contempo risparmiando, è un’occasione da non lasciarsi scappare. Noi di TheWom abbiamo già passato in rassegna tutte le promozioni – c’è la vetrina dedicata amazon.it/springsale – e compilato una “ghiotta” wish list. E sai che c’è? Vogliamo condividerla con tutti, qui e ora!

Il trench doppiopetto

Il trench non è soltanto un capo iconico, ma anche il capospalla perfetto per le mezze stagioni. Tra le offerte di primavera Amazon abbiamo trovato questo modello Orolay, con chiusura doppiopetto e 6 bottoni. La cintura e le pattine antivento ne sottolineano il design classic. Molto british, ci piace! Oltre al nero, sono disponibili altri colori tra cui il beige e il verde acqua.

I jeans flare

Un nuovo paio di jeans è sempre il benvenuto nel nostro armadio! Fra i modelli più trendy per la primavera 2023 c’è il flare, ovvero scampanato. Cugino delle versioni a zampa, meno “drastico” nel design. Amazon propone in offerta i jeans Levi's 726 HR a vita alta, con cerniera e una minima percentuale di elastan che però fa la differenza. Il marchio non ha bisogno di presentazioni.

I jeans a vita bassa

Preferisci i jeans a vita bassa e dalla vestibilità slim? Dai un’occhiata a questo modello Venus di Pepe Jeans, gamba dritta e chiusura con bottoni. Ci garba anche questa gradazione piuttosto scura del blu, diversa dal solito e dotata di un’eleganza... urban.

La felpa hoodie

La primavera è la stagione in cui possiamo dar libero sfogo alla nostra passione per le felpe. Anzi per le hoodie, cioè le versioni con cappuccio: capi iconici e intergenerazionali, immuni allo scorrere del tempo! Questa felpa Tommy Hilfiger con logo lettering ha il suo punto di forza nel colore: blu elettrico, ultra glam. Ma sono disponibili anche altre tonalità.

Le sneakers bianche e rosa

Le offerte di primavera Amazon sono l’occasione perfetta per arricchire la nostra collezione di sneakers. Noi abbiamo scelto un modello minimalista ma indiscutibilmente glam, firmato Puma. Smash Wns V2 L, per l’esattezza: bianco, con bande laterali e altri dettagli in rosa. Ovvero il colore più cool del momento, non dimentichiamolo!

Le infradito

A proposito di rosa: vogliamo anche le infradito! Per anticipare un po’ i tempi e pregustare le giornate in spiaggia, in piscina. Le giornate più calde, semplicemente. Perché alcune infradito, come quelle firmate Havaianas, fanno ormai parte dei capisaldi streetstyle. E questo colore le rende uno sfizio. Da togliere subito!

La chain bag

Un’altra tendenza del momento è la chain bag, che regala agli outfit un twist grintoso e al contempo chic. C’è da approfittarne, perché tra le offerte Amazon figura anche la Mini love bag puff maxi quilt di Pinko: è in nappa, con maxi trapuntatura, catena e fibbia in metallo. Amiamo anche questo colore arancio, vivace ma non troppo acceso. Che ne dici?

Il piumino leggero

Cercavamo anche un piumino leggero: le temperature si stanno alzando, è vero, ma capita sempre quella giornata/serata ancora fresca. Abbiamo trovato in offerta questa proposta Armani Exchange, una giacca corta e trapuntata con imbottitura leggera. Casual e raffinata nella sua semplicità!

L’orologio in acciaio colorato

Questo è un ottimo momento anche per regalarsi o regalare un orologio. Le offerte primavera di Amazon comprendono modelli in acciaio colorato: la nostra attenzione è stata catturata da questa creazione firmata Michael Kors, disponibile sia in rosa che in altre tonalità. La cassa misura 43 mm.

Il trolley

Con la primavera ritorna (anche) il profumo di vacanze! Allora perché non comprare anche un trolley nuovo di zecca, cominciando a progettare le prossime avventure? Ci convince il modello Bon Air di American Tourister, rigido e con la superficie testurizzata che aiuta a proteggere dai graffi. Le quattro ruote consentono una rotazione a 360 gradi. La scelta cromatica è da promuovere a pieni voti, tra gli altri colori sono disponibili anche il turchese e il lilla.

