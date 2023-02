Q uelli in oro o impreziositi da diamanti, ma anche quelli con quadrante colorato o minimalisti. E non solo: scopri i segnatempo più trendy dell'anno!

Indica l’ora, ma per certi versi – e considerando i numerosi mezzi tecnologici in nostro possesso – questa funzione è diventata secondaria. L’orologio è molto, molto altro. Vessillo dello stile personale, espressione dei gusti e della personalità, spesso simbolo di legami speciali. Oppure un vezzo, uno sfizio, una nota di originalità. Un pezzo importante, sotto più punti di vista. Un vero e proprio gioiello, spesso. E se è vero che un orologio di qualità non perde valore negli anni ma anzi ne acquista, è anche vero che le tendenze si fanno sentire. O meglio: vedere. Come tutto ciò che riguarda la moda, del resto. Perché sì: anche l’orologio fa moda. Eccome se la fa. Quali, allora, gli orologi donna più trendy per questo 2023? Scopriamolo subito. A te la scelta finale.

Oro

Per un po’ sono passati in secondo piano, perché considerati troppo appariscenti, ma adesso gli orologi oro hanno riconquistato terreno. Anzi, scalato le classifiche di gradimento. Accanto ai modelli interamente realizzati con la materia prima in questione, troviamo quelli in oro placcato e quelli in acciaio inossidabile color oro. Insomma, ce ne sono (quasi) per tutte le tasche. E crescenti consensi stanno conquistando gli orologi in oro rosa: très chic, non c’è che dire.

Diamanti

Ma il 2023 sarà anche l’anno degli orologi donna con diamanti. Che impreziosiscono la lunetta, il quadrante o il giro delle ore. Sono gioielli a tutti gli effetti, spesso sostituiscono i bracciali e si fanno notare, certo. Ma non risultano mai eccessivi. Non c’è ostentazione, bensì una gran dose di raffinatezza. L’alternativa economicamente più accessibile ma dall’impatto ugualmente degno di nota? Gli orologi con cristalli.

Quadrante colorato

Colore, colore, colore: l’arcobaleno illumina il mondo della moda ormai da qualche stagione, per l’esattezza dalla fine dell’emergenza sanitaria, il che ha anche un valore simbolico. E questo mood non poteva non contagiare l’orologeria. Una particolare declinazione vede protagonisti i quadranti, che dunque passano in primo piano grazie alle tonalità più diverse. Comprese quelle vitaminiche. Le forme, invece, tendenzialmente sono classiche: per mettere in evidenza il quadrante, appunto.

Passione pastelli

E sempre a proposito di colore, ecco entrare in scena anche i pastelli. Che diventano il total look degli orologi donna, portando una ventata di raffinata allegria. Il rosa, l’azzurro, le gradazioni più delicate del viola e del verde: la scelta è ampia, il risultato sempre ultra chic. E il grado di versatilità quasi sorprendente. I segnatempo pastello hanno la strada spianata con qualsiasi outfit, dalla mattina a notte inoltrata.

Quadrante rettangolare

Tra gli orologi donna 2023 troviamo anche i modelli con quadrante rettangolare che – la deduzione è immediata – hanno il loro punto di forza nel twist retrò. Ma anche in una sobrietà che non li fa passare inosservati, anzi. Le proposte dei brand del settore vanno principalmente in due direzioni: i più richiesti, cioè, in questo caso sono i modelli con cinturino in pelle o con bracciale in maglia fitta.

Minimalista

Ma anche chi predilige il minimalismo, trova proposte decisamente interessanti. Orologi tutt’altro che banali, solo apparentemente basic. Perché in realtà sono frutto di un design curato in ogni dettaglio, dell’utilizzo di materiali di qualità, di una perfetta interpretazione del gusto contemporaneo. Prevalgono le tonalità neutre, insieme al bianco e al nero. E non di rado si punta sul monocolore. Gli indici sono ridotti ai minimi termini, se non del tutto assenti.

Petit

Gli orologi donna piccoli, se non addirittura mini, hanno una classe innata. E sono validissimi concorrenti dei segnatempo eyecatching. Ugualmente glamour, carismatici tocchi per completare anche gli outfit da sera più eleganti. Concretizzano in maniera egregia la concezione dell’orologio come gioiello, e lo dimostra anche il fatto che tendenzialmente il cinturino è metallico, rigido o a maglie larghe. La cassa in genere è rotonda, con diametro compreso tra i 24 e i 28 mm, ma non mancano altre forme. Anche irregolari.

Classico in acciaio

L'orologio classico in acciaio, quello che una volta era identificato esclusivamente come maschile ma ormai da tempo ha conquistato l’altra metà del cielo. Robusto, di carattere, sembra quasi trasmettere un senso di sicurezza. Ma non è sempre uguale a se stesso: la rilettura del classico, qui, passa da dettagli tutt’altro che trascurabili come l’aggiunta di diamanti e cristalli, le satinature, i quadranti colorati.

Sportivo

Le it girls che hanno un debole per lo stile urban e casual troveranno nell’orologio sportivo un desiderio da realizzare. Anche in questo caso resta quella che potremmo definire l’impronta tradizionale, ma il tutto è arricchito da abbondanti dosi di creatività. Ecco dunque nuove tonalità, ecco gli indici colorati, le commistioni materiche (vedi acciaio+ceramica), i loghi effetto 3D sui cinturini. Sportivo, sì, ma con uno charme che punta alle stelle.

Serpente

Chiudiamo con una previsione: mettiamo sul piatto anche gli orologi donna serpente, con la certezza che nel 2023 faranno furore. Avvolgono sinuosamente il polso, incantano, sono più o meno preziosi ma sempre capaci di calamitare gli sguardi. Bulgari ha fatto dell’orologio a serpente un’icona nonché un marchio di fabbrica, ma anche altri brand – decisamente più accessibili – stanno scommettendo sull’eterno fascino dello… snake.

