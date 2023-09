L 'attrice britannica è protagonista di Creativity Reigns, il film realizzato nell'ambito della campagna & Other Stories Fall 2023: scopri la nuova collezione!

Nell Tiger Free si muove sospesa nell’aria, come sospesi – e dotati di vita propria – sono gli oggetti in quella sontuosa e misteriosa dimora. C’è una stanza invasa dalla natura selvaggia, l’attrice britannica incontra una copia di se stessa; poi si ritrova ad attraversare un paesaggio avvolto nella nebbia. Notturno, fiabesco ma anche da brividi. È il fashion film Creativity Reigns, diretto da Andreas Almkvist; è il lancio della collezione Fall 2023 di & Other Stories.

Nell Tiger Free per & Other Stories

Un inno alla creatività

Il film Creativity Reigns è presentato all'interno della campagna & Other Stories Fall 2023, fotografata da Venetia Scott. Ed è un inno alla creatività, un invito ad assecondarla e farla emergere: “Tutti – commenta Nell Tiger Free – hanno bisogno di dare sfogo alla creatività. Questa si manifesta in modi diversi ed è un elemento fondamentale per continuare a sentirsi connessi alla vita”.

Nell Tiger Free per & Other Stories

& Other Stories: la collezione Fall 2023

Ma scopriamo più da vicino le novità & Other Stories per l’autunno 2023: “capi stravaganti e pezzi di stile – spiega Malin Sone, responsabile design del marchio svedese – in contrapposizione a capi essenziali ed eleganti caratterizzano la collezione dandole un pizzico di couture”.

La proposta comprende camicette dalla silhouette scultorea, arricchite da dettagli come volant, uncinetto e ricami 3D; ma anche capi sartoriali e capispalla realizzati in lane pregiate. Molto interessanti le rivisitazioni del classico cappotto in tweed con spalle arrotondate.

La palette di colori è sobria; va dal bianco latte al grigio e al nero, con accenni di bordeaux, malva, muschio e rosa polveroso.

Nell Tiger Free per & Other Stories

Gli accessori

Tanti accessori glam nella collezione autunnale di & Other Stories. Tra l’altro, troviamo borse a tracolla o crossbody impreziosite da finiture dorate o frange a cascata, cinture in pelle da indossare anche su maglioni e capospalla, occhiali da sole oversize e con montatura a D e calzature dalle forme spigolose. Diventa facile, così, personalizzare e un po’ sdrammatizzare anche gli outfit più eleganti.

Nell Tiger Free per & Other Stories

1/10 Bustino con maxi rouche (& OTHER STORIES) 2/10 Minigonna a clessidra (& OTHER STORIES) 3/10 Blusa a maniche lunghe con volant (& OTHER STORIES) 4/10 Cintura bustier nera (& OTHER STORIES) 5/10 Abito con fantasie floreali e volant (& OTHER STORIES) 6/10 Blusa con applicazioni floreali 3D (& OTHER STORIES) 7/10 Girocollo bold rigido (& OTHER STORIES) 8/10 Borsa con lunghe frange laterali (& OTHER STORIES) 9/10 Maxi pullover con cintura (& OTHER STORIES) 10/10 Blazer sartoriale monopetto (& OTHER STORIES) PREV NEXT