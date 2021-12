Il 2022 è l’anno del Very Peri di Pantone. Pronte a indossarlo? Ecco come

I l Pantone Color Institute ha scelto: nei prossimi mesi a dominare nel mondo della moda (e non solo) sarà il Very Peri, sfumatura di blu pervinca con sottotoni di viola e rosso. Ecco come integrarlo nel nostro guardaroba



Si chiama “Very Peri”, con un giocoso riferimento ai bellissimi e vivaci colori dei petali della pervinca (in inglese "Periwinkle"), ed è un inno alla vitalità e all’audacia: Pantone ha scelto il Color of the Year del 2022, una sfumatura di blu tendente al viola ravvivata da una punta di rosso che incoraggia a osare e a dare spazio alla fantasia. Soprattutto nella moda.

Il Pantone Color Institute ha scelto il “Very Peri” confermando che il viola, nelle tante nuance e declinazione, è una delle tonalità più cool del momento, e per i prossimi mesi dobbiamo aspettarci una vera e propria esplosione di questo colore per design, beauty e fashion: «Una tonalità blu pervinca dinamica con un vivificante sottotono rosso viola - spiegano dal Pantone Color Institute - Mescolando l’affidabilità e la costanza del blu con l'energia e l'eccitazione del rosso, questa tonalità di blu, la più calda e allegra di tutte, introduce un nuovo mix all’insegna dell’empowerment”. Per Pantone nel 2022 osare non solo si può, insomma, ma si deve, anche nella scelta del look.

Come indossare il Very Peri

Coraggio, audacia, creatività: per Pantone sono queste le parole che caratterizzeranno il 2022, e il Very Peri ne sarà l’espressione traducendosi in un mix di materiali, finiture e trame. Sfumature e tessuti metallici, paillettes luccicanti e materiali hi-tech si mescolano ad abiti di fattura artigianale e realizzati con fibre naturali, per un gioco di contrasti all’insegna dell’originalità.

Il Very Peri è una tonalità ricca, piena e vibrante che richiama lusso e opulenza e che invita a sperimentare: dal total look al singolo capo passando per gli accessori, è il colore in grado di rivitalizzare qualsiasi outfit semplicemente con la sua presenza, senza età e senza tempo, adatto al giorno e alla sera, a un red carpet o a una riunione di lavoro. L’importante è scegliere con cura capi e accessori e abbinarli in modo originale senza essere eccessivo.

Eleganza e audacia con il total look

Indecisi su come indossare il nuovo colore di tendenza? Lady Gaga ne ha dato un esempio perfetto anticipando i tempi: alla première di “House of Gucci” a Londra si è presentata indossano un meraviglioso abito della collezione Gucci Love Parade di chiffon viola (a questo punto meglio dire “Very Peri”) con applicazioni luccicanti, abbinato a calze a rete, guanti incrostati di cristalli e stivali platform. L’ombretto era in nuance, a dimostrazione di quanto un make-up sapientemente studiato sia in grado di completare alla perfezione il look.

Lustrini e paillettes

Come consigliato anche da Pantone, il Very Peri è un colore che si sposa alla perfezione con tessuti e trame luccicanti. Ideale dunque per le feste: top e bluse di paillettes, camicie di lucido raso con applicazioni di piume, gonne dal sapore vintage. Camilla Cabello ha già percorso questa strada al Met Gala, lo scorso settembre.

Tailleur che passione

Non solo nero, marrone e beige: la moda ci ha insegnato negli ultimi anni a sdoganare anche il colore in ufficio, e Pantone dal canto suo ci invita a osare. Il Very Peri è qui per aiutarci, e Kate Middleton ci ha già suggerito di rispolverare il tailleur dimostrando che è tutto fuorché noioso. Soprattutto se colorato: la duchessa ne ha già indossato uno viola acceso, un look da cui prendere ispirazione per spiccare, con gusto, durante il meeting.

Cappotto protagonista

Il capospalla è il protagonista della stagione più fredda, e sono ormai diverse stagioni che si tinge di colori più accesi diventando il fulcro del look. Kamala Harris ha dimostrato che il Very Peri è il colore “go-to” scegliendo un cappotto simile a questa tonalità già a gennaio 2021, quando giurava come vicepresidente degli Stati Uniti. Per uno stile più casual, sì al piumino corto nella stessa tonalità.

Parola chiave: genderless

Un’altra caratteristica da non tralasciare del Very Peri è che è un colore assolutamente privo di genere: uomini e donne lo amano indistintamente, e può essere indossato sia per completi maschili eleganti (e relativi accessori, dalla cravatta alla pochette) sia per abiti ultra femminili.