M ust-have dello sporty chic, dello stile preppy e di quello college, la polo sarà la T-shirt definitiva di questa primavera. A righe, monocolor o oversize, devi solo scegliere di che team far parte!

Preparati: siamo ancora una volta davanti al vecchio detto “la moda passa, lo stile resta” perché la polo shirt è pronta a battere la concorrenza di top e camicette con un semplice servizio. L’iconica T-shirt con colletto e bottoncini sarà infatti uno dei nice to have caldamente consigliati per la primavera in arrivo. E se anche Miuccia Prada l’ha portata in passerella chi siamo noi per non fidarci?

Polo e over shirt + jeans + mocassino

Non sappiamo se sia stata la febbre da Jacob Elordi in Saltburn o la tennis mania data dal trionfo di Sinner, sta di fatto però che la polo sta tornando letteralmente alla ribalta. Vederla sulle passerelle blasonate di griffe come Miu Miu, Gucci, Dries Van Noten, Loewe o Diesel ci ha reso fiere, ma anche un po’ nostalgiche. Riportandoci alla mente come N. anni fa sfoggiavamo le iconiche T-shirt di Lacoste, Fred Perry e Ralph Lauren. Ognuno aveva la sua preferenza. A ogni team il suo logo insomma, ma oggi le cose sono un po’ diverse. La polo shirt, pur rimanendo la stessa, si reinventa dimostrando a prescindere il suo carattere da fuori classe, primeggiando in tutte le specialità e stili diversi!

Polo traforata + pants + long coat

Sportiva al punto giusto, preppy e che richiama le vibe dell’upper class collegiale anni ‘80. La polo nel 2024 sarà il top migliore per il tuo daywear causal. Hai davanti a te un’ampia scelta: ci sono quelle a righe, a costine, monocolor, con applicazioni 3D, XXL, in maglia tipo uncinetto e persino con colletto doppio. Puoi davvero sbizzarrirti con la fantasia e con lo styling.

Polo a maniche lunghe + bermuda + boots

A parte i classici jeans, puoi infatti abbinare la tua polo a mini skirt a palloncino, a longuette velate, a pants in pelle o della tuta. Ancora, puoi renderla il pezzo di punta del tuo no pants look oppure sfoggiarla insieme a un maglietta a maniche lunghe. In alternativa puoi anche indossarla sopra a una camicia a quadretti, sfruttando così il layering. A ognuna la sua quindi, ma se ancora hai bisogno di inspo guarda alcuni look street-style di Taylor Swift o Hailey Bieber… L’effetto Gossip girl è assicurato!!

Taylor Swift con una maxi polo + boots

P.s qui sotto puoi trovare alcune polo secondo noi degne di una wishlist esclusiva! Non ti resta che scegliere la tua. Intanto ... xo xo!

Polo T-shirt 1/11 Polo a righe (MIU MIU) 2/11 Polo bianca (LACOSTE) 3/11 Polo in seta, cashemere e mohair (GUCCI) 4/11 Polo dritta (FRED PERRY) 5/11 Polo traforata (UNIQLO) 6/11 Polo a righe verticali genderless (H&M) 7/11 Polo in maglia (ZARA) 8/11 Polo fantasia (MISSONI) 9/11 Polo a maniche lunghe (RALPH LAUREN) 10/11 Polo con camicia (MANGO) 11/11 Polo classica blu (UNITED COLORS OF BENETTON) PREV NEXT