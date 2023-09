N o, il portafoglio non è un semplice contenitore. È un accessorio che racchiude e simboleggia un mondo: quello di chi lo possiede. Che si tratti di un regalo o un acquisto per te, ecco i migliori modelli da acquistare online!

Mai sottovalutare il ruolo del portafoglio. È indispensabile, difficile trovare una borsa che non ne contenga uno. È un contenitore versatile, custodisce non solo banconote e monete ma anche mille altri oggetti importanti: documenti, appunti su piccoli foglietti, foto ricordo. Tessere di supermercati e negozi vari. Racconta tante cose di noi, pensaci! Ma d’altra parte, è un’intramontabile idea regalo. Infine, si tratta di un accessorio ricco di fascino: neanche l’estetica va messa in secondo piano. Ma quali sono i migliori portafogli donna 2023? Scopriamo insieme le tendenze del momento, soffermandoci però anche su altri aspetti particolari. Stai per trovare il portafoglio perfetto per te o per la persona a cui intendi regalarlo, te lo garantiamo!

Portafoglio in vera pelle

Come scegliere il portafoglio donna? Non c’è una risposta assoluta, entrano in ballo diversi fattori e diverse esigenze. Per chi è molto esigente in termini di qualità e cerca un prodotto che sia duraturo e indistruttibile, il portafoglio in vera pelle può essere la soluzione migliore. E a questo punto, puntare su un marchio iconico è la mossa perfetta.

Piccolo ma organizzato

Ma se usiamo una borsa piccola, ci serve un portafoglio piccolo. In questo caso, la priorità è che le dimensioni contenute non pregiudichino la praticità. Insomma: piccolo sì, ma bene organizzato. Guarda con attenzione com’è strutturato e organizzato all’interno; il numero di tasche e scomparti è importante, ma lo stesso vale per la maneggevolezza. Se in quelle tasche si riesce a infilare poco o niente, ad esempio, il prodotto è da bocciare subito!

La scelta sostenibile

Se prediligi i prodotti sostenibili, o perlomeno cerchi di fare la tua parte in tal senso, puoi acquistare un portafoglio donna in ecopelle. La qualità è comunque garantita e in Rete si trovano modelli decisamente fashion: come questo, caratterizzato da una combo di colori chic e raffinata. È anche tra i portafogli donna 2023 con protezione RFID, che cioè proteggono le carte di pagamento tramite apposite schermature.

Multifunzionale

Anche tu metteresti nel portafoglio l’impossibile e non di rado esci di casa al volo, senza prendere nemmeno la borsa? E in fondo ti piace mostrarlo, il tuo wallet? Perfetto: urge un modello multifunzionale e che appaghi anche il tuo animo da fashionista. Come questo. Caratterizzato da una stampa monogram, in tutto conta 7 scomparti e 3 tasche. Ma c’è anche una tasca portacellulare, evvai. Altro plus è il cinturino che permette di portare il portafoglio al polso.

Con cerniera

Se hai un debole per i portafogli donna Guess, dai un’occhiata a questo: è in similpelle nonché dotato di cerniera. Piace perché molto pratico e anche capiente, nonostante la compattezza. E poi ha quest’immagine minimalista che lo rende molto chic. Anche in questo caso, c’è il cinturino da polso.

Portafoglio pochette

Infine, le versioni super strategiche: i portafogli pochette. Dal design ricercato, curati in ogni dettaglio, diventano il complemento perfetto per gli outfit da sera e/o le occasioni speciali (anche formali). Ma d’altra parte, svolgono egregiamente anche il loro dovere "originario". S’infilano nella borsa e via. Il consiglio? Scegli un modello dotato di catenella removibile.

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom Fashion ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.