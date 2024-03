P ossiamo dire con certezza che è una delle tendenze che dureranno di più. Il quiet outdoor porta l’abbigliamento tecnico in città ma lo fa con stile.

Lusso + funzionalità = quiet outdoor. Ebbene sì, questa è una delle nuove tendenze che siamo sicure domineranno l’anno 2024, soprattutto con l’arrivo delle belle giornate primaverili ma… che cos’è esattamente questo trend? Facciamo chiarezza: innanzitutto possiamo considerarlo come l’incontro tra lo stile gorpcore, fatto di capi ultra sportivi ed estremamente tecnici, e il quiet luxury. Quindi non immaginarti look athleisure esageratamente oversize, piuttosto un’estetica utilitaristica che bilancia pezzi funzionali e scarpe performanti con altri considerati tradizionalmente più eleganti o casual.

Giacca tecnica imbottita + bermuda jeans + sneakers

Come costruire un look quiet outdoor e essere una perfetta escursionista glamour in città? Il segreto di questo dress code è creare un giusto bilanciamento dell’insieme, a partire dalle nuance della mise. I capisaldi sono chiaramente giacche tech e idrorepellenti, felpe con la zip, trekking shoes, cargo pants, berretti (no logo, meglio), smanicati e skirt in nylon. Ovviamente i dettagli e gli accessori, come piccole corde da attaccare ai jeans, giocano un ruolo chiave nel gioco di equilibri tra il mood sporty e il minimal.

Insomma, il quiet outdoor punta più su un lifestyle da vita tranquilla all’aria aperta. Più adatta ad essere trendy per un brunch domenicale in città, piuttosto che a una vera e propria scampagnata in montagna. Così una giacca tecnica con maxi tasca sul davanti diventa cool se abbinata a una gonna di chiffon (Louis Vuitton PE 24 insegna, ndr). O dei pants baggy con sneaker hanno quel twist in più se abbinati a un trench in pelle e una borsa a bauletto. Se vuoi una masterclass di stile quiet outdoor ti consigliamo di sbirciare il profilo di Hailey Bieber e Bella Hadid. Le loro scelte daywear ti daranno, ça va sans dire, qualche inspo pratica… e assicuriamo: sono un investimento più che sicuro!

Bella Hadid in un look quiet outdoor

Qua sotto però vogliamo condividere con te quelli che secondo noi sono i must-have da avere per replicare il trend. Non ti resta che metterci un po’ del tuo sense of style!

Quiet outdoor

1/14

Giacca in nylon (CARHARTT)

2/14

Baseball cap (KANGOL)

3/14

Gonna a pieghe check (CHOPOVA LOWENA)

4/14

Sneaker (SALOMON)

5/14

Mini bag (LONGCHAMP)

6/14

Gilet in pile (NORTH FACE)

7/14

Camicia (CMF, via Losthills)

8/14

Shoes sporty (OAKLEY)

9/14

Gonna (DION LEE)

10/14

Bag (BURBERRY)

11/14

Giubotto (GANNI X BARBOUR)

12/14

Shopping bag (CEFÉR)

13/14

Jeans (LEVI’S)

14/14

Scarpe slingback in pelle (CLARKS X ZARA)

PREV

NEXT