R eese Witherspoon ci dà lezioni di adorabilità con il suo ultimo post su Instagram: uno scatto matchy matchy con la sua amata bouledogue francese

Tenerezza e complicità: il matchy matchy di Reese Witherspoon e Minnie Pearl, la sua bouledogue francese, è quel pizzico di dolcezza che ci ricorda quanto può essere speciale (e fashion!) il legame tra noi e i nostri amici a quattro zampe.

Lo scatto che ha regalato a tutti i fan su Instagram, infatti, è davvero ricco di miele, oltre che profondamente chic. Una combo che, per altro, non è per nulla scontata. Il matchy matchy può infatti essere un'arma a doppio taglio e risultare quasi ridondante se non è curato in ogni piccolo particolare e non è indossato con leggerezza e classe.

Una classe che alla Witherspoon, vincitrice Emmy e sulla cresta dell'onda per il suo ruolo in The Morning Show, non manca. Infatti, l'attrice è stata in grado di postare un'immagine che ha trasformato la sua adorata cucciola in un'inaspettata e super classy gemella di outfit, cosa che ha fatto sciogliere il cuore di fan e star di Hollywood.

Guancia a guancia con la bouledog, Reese ha indossato un morbido maglione in lana e cotone con trama a strisce bianche e nere. E sì, Minnie indossava proprio lo stesso capo che, per altro, si abbina proprio ai colori del suo corto e curatissimo manto.

"I've lost the plot!" [Ho perso la trama, ndr] ha scritto Reese per sottolineare la continuità del motivo tra i due maglioni e dando vita a un matchy matchy davvero simpatico e d'effetto. E tra coloro che sono andati in brodo di giuggiole si contano Sarah Michelle Gellar, Ellen Pompeo, Krista Smith e Ava Philippe.

Certo, l'amore della Witherspoon per gli animali non è una novità. L'attrice ha sempre amato i cani e li ha sempre ospitati in casa sua, per altro sensibilizzando i suoi follower al loro rispetto e facendo in modo che conoscessero ogni dettaglio dei loro simpaticissimi caratteri.

Ma tornando al matchy matchy di Reese Witherspoon... cosa ci insegna? Semplice: che la classe non è mai acqua. E che se sai come essere chic, anche una foto di coppia con il tuo amato cagnolino dal muso schiacciato può diventare d'ispirazione per tutte le fashion addicted!