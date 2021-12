S trettamente personali, a tema oppure sfiziosissimi: i regali di Natale fashion non sono più gli stessi! Ecco 14 idee dedicate alle amanti della moda, per tutti i gusti e per tutte le tasche…

Parola d’ordine: stupire!

Sì, ma come quando anno dopo anno ci si scambiano regali di Natale sempre diversi? A un certo punto capita più o meno a tutte di arrivare in questo periodo dell’anno un po’ scariche di idee, specie quando si vuole fare bella figura!

Inoltre diciamocelo: c’è sempre quella persona un po’ speciale, fashion-addicted da una vita e apparentemente in possesso praticamente di qualsiasi cosa passi per la mente, alla quale far trovare un regalo sorprendente e gradito sotto l’albero è sempre più complicato. Già, chi non ha nella “lista regali” un’amica, una sorella o addirittura la mamma per cui trovare gli spunti giusti sembra essere sempre un’impresa di proporzioni epiche?

Bene, se pensi di essere anche tu nel “panico da fashion Christmas gift” non temere: siamo arrivati noi con un bastimento carico-carico di regali originalissimi per amanti della moda DOC. Ecco 14 idee per tutti i gusti (e per tutte le tasche!) perfette per risolverti la situazione in un attimo. Pronta a darti allo shopping natalizio?

7 idee regalo fashion low-budget

Partiamo da pensieri non troppo impegnativi: eccoci con spunti under 100 (euro), aka regali ad effetto non necessariamente troppo preziosi da far trovare sotto l’albero.

Cercando nelle nuove collezioni moda abbiamo adocchiato innanzitutto accessori per capelli assolutamente non “già visti” - come fermagli o calotte (tornate di gran tendenza!) - perfetti per party-girl incallite sempre a caccia di dettagli cool per completare i propri look.

Se il Christmas gift in questione è invece per una maniaca dei look very cute e un po’ preppy, l’idea perfetta è di sicuro un colletto (a scelta tra le tantissime opzioni che questa fall-winter 2021/22 ci propone), di quelli posizionabili sopra a qualsiasi abito o maglioncino capiti a tiro. Te ne sarà grata!

Infine, per regali fashion originali ma un pochino più “trasversali”, siamo certe che un bijoux in argento a tema natalizio, un accessorio rubato alla tecnologia in un colore sfizioso (per le fashioniste più attente al tema) o un accessorio per la notte (come una chicchissima mascherina in seta oppure delle morbide pantofole!) saranno pensieri graditissimi e decisamente “poco inflazionati” in grado di fare centro e stupire a dovere!

1/7 Calotta con perle ZARA (€ 39,95)

Credits: zara.com 2/7 Orecchino snowflake argento dorato ARGENTOBLU (€ 68,00)

Credits: argentoblu.it 3/7 Mascherina in seta DESMOND & DEMPSEY (€ 75,00)

Credits: desmondanddempsey.com 4/7 Cotton collar GANNI (€ 55,00)

Credits: ganni.com 5/7 Fermaglio con fiori di cristalli SIMONE ROCHA (€ 95,00)

Credits: farfetch.com 6/7 Pantofole in lana LOVE STORIES (€ 40,00)

Credits: lovestoriesintimates.com 7/7 Auricolari wireless rosa SAMSUNG (€ 99,99)

Credits: unieuro.it

7 idee regalo fashion “preziose”

Bene, ora “alziamo la posta in gioco”: parliamo di regali fashion “preziosi”, ovvero una selezione di idee originali dedicata a chi sta cercando “Il Regalo” perfetto per una persona davvero speciale!

Partiamo ancora una volta dagli accessori per capelli - ultima frontiera delle tendenze e di certo uno “sfizio” che non ci si toglie proprio tutti i giorni – da scegliere questa volta in chiave deluxe. Punta su una fascetta in cristalli o su un cerchietto-gioiello: saranno il top per completare tutti gli outfit della holiday season!

In tema bijoux ovviamente si apre un capitolo molto più ampio e trasversale. Se la tua mission è stupire, scegli un gioiello personalizzabile, dal design originalissimo oppure strettamente legato a una caratteristica della destinataria del regalo.

Poi ci sono le borse (che sappiamo tutte essere tra le migliori amiche delle donne!). Ebbene, per lasciare la tua fashion-addicted preferita a bocca aperta hai mai pensato a una baby jewel-bag (oppure a una custodia per smartphone o a un porta-airpods con tracolla), magari a tema? E a proposito: anche un accessorio tecnologico, declinato in un colore "moda", può diventare un'alternativa vincente.

Infine, torniamo nel mondo dei regali “da sogno” (oltre che per bellezza anche perché dedicati alla notte!). Un consiglio: non esiste praticamente nessuna amante incallita della moda che non apprezzi gli indumenti per il sonno. Scegli un modello cool e “prezioso” e farai di certo breccia!

1/7 Custodia gioiello per smartphone ROSANTICA MILANO (€ 714,00)

Credits: rosantica.com 2/7 Pigiama in seta SLEEP NO MORE (€ 367,00)

Credits: sleepnomoremadeinitaly.com 3/7 Pendenti Gina, Ginevra, Susanna, Irene da scegliere in base alla personalità ROCK'N'FIOCC PER ALESSANDRA CAMILLA (€ 235,00)

Credits: alessandracamillamilano.com 4/7 Fascia con cristalli JENNIFER BEHER (€ 615,00)

Credits: mytheresa.com 5/7 Ciondolo con segno zodiacale oro e diamanti MERÙ (€ 1.580,00)

Credits: merugioielli.it 6/7 Orologio con cinturino in eco-pelliccia rosa CHIARA FERRAGNI (€ 349,00)

Credits: chiaraferragnicollection.com 7/7 Cuffie wireless APPLE (€ 629,00)

Credits: apple.com