I Christmas gifts (fashion) più belli? Non sono solo da scartare e indossare… ma anche da vivere! Ecco tre experience da regalare alle amiche più cool per Natale

Tic-tac, tic-tac… Christmas is coming!

Hai già pensato ai regali per le amiche più importanti? Lo sappiamo: a volte scegliere qualcosa di creativo e poco scontato da far trovare sotto l’albero non è così facile. Si finisce sempre a pescare con poca convinzione tra il solito paio di calze o il classico maglioncino dal colore natalizio e via.

Come provare dunque a fare centro lasciando una fashion-addicted speciale a bocca aperta?

Beh, se ti dicessimo che i regali di Natale “modaioli” più belli non si indossano? No, non stiamo scherzando: è proprio così! Parliamo di vere e proprie fashion experience, da dedicare a un’amica super-cool o una sorella pazza per lo stile.



Si tratta di consulenze, capaci di indirizzare le fortunate partecipanti a un modo più consapevole di gestire i propri vestiti o la propria immagine. Un’idea originale e interessante per chi è sempre attenta alle ultime novità, da far trovare sotto l’albero sotto forma di gift card!

Ebbene, se sei curiosa di saperne di più, abbiamo contato ben 3 esperienze fashion favolose da regalare per Natale (o magari da regalarsi!) con altrettante figure di professionisti. Tu quale sceglieresti?

1. Closet Organizer

Un regalo di Natale da dedicare assolutamente a chi ha il “pallino” dell’armadio perfetto, ma anche a chi non riesce proprio a staccarsi da nulla, nemmeno dai vecchi pigiami degli anni ’80, in quello che più che un guardaroba sembra ormai un buco nero!

Parliamo della consulenza con una closet organizer, ovviamente. Già, ma cosa fa esattamente un’organizzatrice di armadi?

Semplice: va a casa della diretta interessata e – insieme a lei – passa al setaccio capi e accessori, aiutandola a stabilire delle priorità, a fare un decluttering ragionato e consapevole e, talvolta, a definire persino uno stile individuando i pezzi mancanti per completare l’opera! Ovviamente buona parte del lavoro consisterà poi – per l’appunto – nell’organizzazione degli spazi, in modo da ottenere, al termine di tutto, un guardaroba completo e funzionale, facile da utilizzare. Ma non è ancora finita!

Con la closet organizer infatti sarà anche possibile capire cosa fare degli abiti e degli accessori scartati: meglio regalare, vendere o dare in beneficenza? E soprattutto dove? No problem: la consulente aiuterà a capire cosa potrà essere destinato al vintage o al second hand (scegliendo negozi e piattaforme di vendita) e cosa invece potrà essere donato o riciclato in divertenti swap party con le amiche. Diciamocelo: a chi non piacerebbe trovare un “angelo del guardaroba” così sotto l’albero?

2. Image consultant

La consulente d’immagine è una delle figure più richieste ultimamente. Perché non regalare una delle sedute disponibili alla propria BF per Natale? Potrai scegliere tra Armocromia, body shape e face shape, a seconda di quello che più potrebbe interessare all’amica in questione. E decisamente diventerà la tua BFF!

Ma vediamo nel dettaglio cosa può fare per noi una consulente d’immagine.

Con una seduta di Armocromia (o Color Analysis che dir si voglia) effettuerà la prova del draping - una pratica empirica che si avvale di drappi colorati da far scorrere sotto il volto della cliente - per scovarne la palette stagionale ideale. Infine procederà a spiegare caratteristiche e nicchia cromatica, dispensando consigli e istruzioni per l’uso dei colori amici.

Se si opta per una consulenza di body shape invece si andrà a caccia della propria forma di fisico. Attraverso la misurazione e l’osservazione della silhouette, infatti, la consulente saprà fornire tutte le dritte necessarie per valorizzarsi al meglio con capi e outfit studiati ad hoc.

Infine, abbiamo il facial shape, consulenza nella quale si studierà in modo approfondito il proprio volto, dalla forma del perimetro alle caratteristiche più minute. Sarà il regalo di Natale giusto per quell’amica che è sempre a caccia del cappello o degli occhiali giusti, ma anche del make-up e del taglio ideale per valorizzarsi.

3. Personal stylist

Hai un’amica che è sempre a caccia di uno stile che la rappresenti o che non è mai soddisfatta del risultato dei suoi outfit? Il regalo di Natale giusto per lei è una seduta di consulenza di stile!

La figura da ricercare è sicuramente una stylist, la cui consulenza consisterà nel capire quali siano desideri, gusti ed esigenze dettate dalla quotidianità della cliente. Per poi shakerare tutto e costruire una proposta di stile efficace, calzante e sostenibile.

Questo tipo di consulenza può essere effettuata dal vivo - con tanto di giro shopping con la stylist al seguito in negozi selezionati ad hoc - ma anche in modo più “smart” da remoto, con la creazione di un moodboard che faccia da guida alla cliente, sia per gli acquisti che per la costruzione del proprio stile.

Infine con una brava stylist sarà possibile individuare obiettivi specifici e far ricerca anche in chiave brand etici e second hand. Insomma, una chicca da regalare alle amiche fashion-addicted più incallite, non ti pare?