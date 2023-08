T rovare il bra sportivo adatto alle proprie esigenze è fondamentale: significa ricevere un prezioso aiuto durante l'allenamento. Ecco una selezione dei migliori modelli da comprare online e qualche consiglio sempre utile!

Se sei un’appassionata di fitness, lo sai bene: il sostegno al seno è fondamentale. A prescindere dall’attività svolta. Per questo vogliamo passare al setaccio i migliori modelli di reggiseno sportivo online. Ma andiamo per ordine. Non è raro che si faccia fatica a trovare quello giusto. Vediamo dunque di risolvere il problema fissando, innanzi tutto, i punti fondamentali. Il bra sportivo deve garantire il giusto grado di sostegno: né troppo, né poco. Questo significa che deve risultare comodo e assecondare qualsiasi movimento; in caso contrario, non va bene.

Le misure contano: chi ha un seno piccolo, può optare per un reggiseno con sostegno medio; chi ha invece un seno abbondante, farebbe bene a preferire un reggiseno con sostegno elevato. Conta anche la disciplina scelta. Quelle a basso impatto – per esempio lo yoga – non necessitano di sostegni particolari, ma per quelle ad alta intensità occorre un supporto strong. Dato, per esempio, da spalline larghe, coppe integrate, incroci sulla schiena. Naturalmente, anche l’occhio vuole la sua parte. E ci sono modelli davvero fashion, diciamolo!

Bene, le basi per capire come scegliere il reggiseno sportivo adesso ci sono. Passiamo dalla teoria alla pratica: ecco una selezione dei migliori modelli di reggiseno sportivo da comprare online.

Un supporto medio

Se cerchi un reggiseno sportivo che offra un sostegno medio, ma possa rivelarsi utile anche per le escursioni e le lunghe camminate in montagna, prendi nota: alcuni modelli hanno un design posteriore ad anello davvero funzionale. Che dà anche un’impronta fashion, il che non guasta mai. Altre caratteristiche da ricercare? L’imbottitura rimovibile, per esempio. Ma sostegno a parte, sarebbero sempre da prediligere i reggiseni traspiranti e senza cuciture, o con le cuciture ridotte al minimo.

Ultra traspirante

Anche la traspirabilità è un fattore di cui tener conto nel chiedersi quale reggiseno sportivo comprare. Perché consente di avere la pelle sempre asciutta e termoregolata. Tra le proposte più interessanti, consigliamo un reggiseno sportivo Nike, realizzato con l’ormai collaudata tecnologia Dri-Fit. E che assicura un buon sostegno grazie al design incrociato sulle spalle.

Reggiseno sportivo sostegno forte

Hai bisogno di un bra sportivo che offra il massimo sostegno? Puoi scegliere un racerback ergonomico che distribuisca la pressione sulle spalle e sulla schiena, scansando il rischio di pressioni eccessive. Un orlo piuttosto largo è un plus non indifferente.

Spalline regolabili

I reggiseni sportivi con spalline regolabili non sono molto diffusi, eppure per molte diventano una svolta. Perché permettono di regolare la tensione sulle spalle in base alle preferenze ed esigenze individuali, quindi ottenere una vestibilità ottimale. Meglio scegliere, però, un modello che abbia spalline piuttosto larghe.

Per tutte le attività

Sei una sportiva incallita, passi da una disciplina all’altra con estrema nonchalance? Allora conviene scegliere un reggiseno sportivo che vada bene per tutte le attività (o quasi). Che offra un sostegno medio, sia morbido e comodo, possibilmente senza cuciture, leggermente imbottito. E con un incrocio posteriore collocato alla giusta distanza dal collo, per evitare fastidiosi dolorini.

Sostegno soft

Ma c’è chi preferisce un sostegno soft, perché tale è anche l’attività che pratica: magari una semplice e rigenerante camminata. Allora niente imbottiture, niente particolari elementi che facciano una certa pressione, niente cose elaborate. Resta importante, invece, la qualità del materiale. E lo ribadiamo: traspirante è meglio.

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom Fashion ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.