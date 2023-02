S ei alla ricerca di qualcosa che le piaccia e la emozioni? Oppure vuoi festeggiare l'amore che tutti dovremmo provare per noi stessi? Qualunque sia il tuo caso, ti aspettano tante ispirazioni glam!

San Valentino 2023 si avvicina a grandi passi e il pensiero è quello: trovare il regalo giusto per lei. Un regalo che parli d’amore, certo, ma che sia anche originale e rispecchi il suo stile. Non le solite cose, quindi. Fiori e cioccolatini? Sempre graditi, ma hai voglia di fare qualcosa di più. Ecco allora che si spalancano le porte dell’universo fashion!

Un universo che, lo sappiamo, è l’habitat perfetto per qualsiasi donna. E se la tua direzione è proprio questa, ma ancora non hai raggiunto la meta finale, ti aiutiamo noi. Abbiamo selezionato una serie di idee per tutti i gusti, tutti i mood e anche tutti i budget.

PS: se non sei in coppia, perché non approfittare del 14 febbraio per farti un regalo e ricordare a te stessa che sì, ti ami coi tuoi pregi e i tuoi difetti?

Romantici bijoux

Gioielli per San Valentino: una mossa classica e infallibile. Puoi puntare su una proposta ad hoc, ovvero su creazioni… a forma di cuore; per esempio un anello, un bracciale con ciondoli, una collana con pendente. Oppure puoi virare verso un gioiello più tradizionale e importante, che diventi sigillo di un impegno per il futuro. Ma anche il lettering è un input affascinante: l’iniziale del suo nome, quella del tuo, le iniziali di entrambi. Per la decisione finale, considera anche i suoi gusti e le sue caratteristiche fisiche. Tu sai!

1/8 Bracciale Kidult

3/8 Collana Kulto 925

4/8 Anello Crieri

5/8 Orecchini Opsobjects

6/8 Collana PdPaola

7/8 Anello Poesia Gioielli

8/8 Anello Natacha Ramsay-Levi - AT.KOLLEKTIVE

La borsa… rosa!

Trovare una donna immune alla “borsamania” è un’impresa sostanzialmente utopica. Allora sai che c’è? Sorprendila con una borsa rosa. Non temere di sbagliare, anzi tieni a mente che stiamo anche parlando del colore vincente - nelle sue tante gradazioni - dell'inverno 2023. E che sarà tra i protagonisti delle collezioni primaverili, quindi puoi giocare d’anticipo. Un modello a spalla mette tutte d’accordo, una bag oversize è perfetta per chi passa tutto il giorno fuori, una handbag è vezzosa ma anche più pratica di quanto sembri. Se cerchi invece una borsa da sera, una pochette o una clutch – magari impreziosite da pietre o strass – sono il top.

1/5 Borsa a spalla Beatrice .b

Courtesy of Press Office 3/5 Borsa La Milanesa

4/5 Borsa Mandarina Duck

5/5 Borsa Roccobarocco

Orologi e altri accessori

Amarsi significa (tra l'altro) condividere il tempo. La deduzione è semplice: anche un orologio è fra le idee regalo per San Valentino 2023 più glam. Vale quanto detto prima a proposito dei gioielli; i modelli a tema, cioè, sono in pool position ma anche un orologio più prezioso è garanzia di successo! Per restare nel campo degli accessori, gli orizzonti poi si allargano. Occhiali da sole a cuore, con la montatura rossa o rosa? Oh, yes! E poi cappelli, cinture dalle fibbie evocative o comunque un po’ fuori dal comune, guanti, pashmine. Lasciati guidare dall’ispirazione.

1/5 Orologio Hip Hop

2/5 Orologio Tissot

4/5 Baseball cap - Freddy

5/5 Vintage by Callari

L'amore addosso

Hai deciso: al suo perenne cruccio del “Non ho niente da mettermi!” vuoi rispondere con un capo di abbigliamento nuovo di zecca. Ovvio, però, che l’indecisione la faccia da padrone. Per vincerla, suggeriamo in questo caso di contestualizzare. Scegli qualcosa che faccia pensare a San Valentino, in modo esplicito oppure più indiretto: per mezzo di colori, forme, dettagli. E magari che faccia già pregustare la primavera. Dai un’occhiata a queste proposte!

1/6 T-shirt Alessandro Enriquez

3/6 Abito Gianluca Capannolo

4/6 Top Primark

5/6 Micro gonna Des Phemmes

6/6 Slinigback Primadonna

Questioni intime

San Valentino non fa rima soltanto con romanticismo, ma anche con passione e seduzione. Allora che ne dici di un capo di lingerie? Dal rosa al sempre intrigante nero e al rosso, dai tessuti più lievi alle trasparenze, la proposta è ricca quanto variegata. Noi ti proponiamo ispirazioni, ma questa è davvero una scelta personalissima!

1/5 Reggiseno bra Tezenis

2/5 Babydoll Intimissimi

3/5 Bralette Yamamay

