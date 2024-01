Scatta l’ora dello scarf trend!

S e sotto l’albero hai trovato una sciarpa, allora sei nel posto giusto! È tutt’altro che noiosa, fidati di noi: ora ti spieghiamo perché non ne potrai più fare a meno.

Lunga, sottile, a righe, tinta unita o check. Chi di noi non ha mai ricevuto una sciarpa come regalo? Ovviamente tutte e, lo sappiamo, magari la reazione non è stata subito wow ma quel lungo caldo rettangolo non è per niente un accessorio banale. Per noi è un must-have e siamo sicure che dopo queste tips cederai anche tu allo scarf trend!

Grey scarf + blazer + mini skirt

Partiamo subito in quarta dicendoti che la sciarpa non è solo utile per ripararsi dal freddo invernale ma è anche un buon fashion piece utile per lo styling. «In che modo lo scarf trend può rendere il mio outfit più cool?», potrai pensare. Di fatto tutto dipende dal nodo che scegliamo di metterci al collo. Sembra un dettaglio scontato ma è proprio quello che fa la differenza. Semplice giro, doppio, ad anello, intrecciato, a fiocco XXL e persino avvolta ricreando il famoso e glamour balaclava. Insomma come per la cravatta ci vuole solo un po’ di pratica e tante prove. Non disperare però perché anche se non hai ancora tanta manualità su TikTok puoi trovare mille mila tutorial. Basta digitare «way to wear a scarf» e il gioco è fatto (o quasi !).

Ti abbiamo anticipato che la scarf giusta può donare quel tocco particolare in grado di rendere ancor più completo il tuo look. È il caso della sciarpa spessa con o senza le frange, meglio se iper colorata oppure con motivi geometrici. Emily Ratajkowski ne ha scelto una che punta sulla combo di colori tenui, creando comunque contrasto alla long jacket terracotta. Katie Holmes e Camila Mendes hanno invece optato per sciarpe dalla personalità più strong e dalle sfumature decisamente più accese, in modo da dare carattere al loro outfit casual. Consiglio: se non hai tempo di tornare a casa a cambiarti per l’aperitivo indossane una sottile sottile e appoggiala dolcemente su una sola spalla. Sarai chic ma allo stesso tempo un po’ rock'n’roll anni 70, giusta di giorno e glamour la sera.

Camila Mendes con maxi scarf colorata + trench

Ora prendi la tua e inizia a sperimentare nodi fantasiosi oppure… vai sul sicuro, a te la scelta.Una cosa è certa: questa stagione per essere trend topic sceglila rosso fuoco e gli occhi saranno tutti puntati su di te. E ora dicci: sei ancora convinta che la sciarpa sia un accessorio noioso?