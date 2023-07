L e décolleté gioiello, per chi ha l'animo da principessa. I sandali con plateau, per chi invece vuole "elevarsi" senza rinunciare alla comodità. E poi? Scopri tutte le altre wedding shoes più glam del momento!

Il giorno del fatidico “sì” è vicino. Forse hai già scelto il tuo abito da sposa, forse stai ancora facendo valutazioni. La questione è determinante, certo. Ma lo stesso vale per le scarpe da sposa. Ed è inevitabile che, anche a questo proposito, tu sia alle prese con il dilemma della scelta. La regola imprescindibile: devono essere belle e anche comode. Perché un modello magnifico ma poco confortevole minaccia di rovinarti quel giorno speciale; di renderlo indimenticabile in un senso tutt’altro che positivo. Ci sono ovviamente alcune regole evergreen che ti possono essere d'aiuto. E, naturalmente, molto contano anche le tendenze bridal. Che, tra l’altro, si traducono in una “scrematura” che facilita il verdetto finale, quindi partiamo proprio da qui. Pronta? Scopriamo insieme le scarpe da sposa 2023-2024 più cool del momento!

Sandali con plateau

Dalle passerelle il messaggio è giunto forte e chiaro: i sandali con plateau sono tra i trend più carismatici a proposito di scarpe da sposa 2023-2024. Regalano un bel po’ di centimetri ma senza tormenti, anzi la comodità del platform non si discute. Devi soltanto decidere se preferisci un tacco a blocco oppure sottile.

Sandali con design a fasce incrociate (SERGIO ROSSI) Sandali platform con doppia imbottitura nella soletta e nella tomaia (AQUAZZURRA) Sandali con plateau bianco avorio (ATELIER EMÉ)

Décolleté gioiello

Le décolleté sono un grande classico anche nel giorno del matrimonio. Ma le interpretazioni contemporanee le “accendono” con cristalli, strass, glitter. Si impreziosiscono e regalano anche maggiore luminosità a tutto l’outfit. E anche se il tuo abito da sposa è lungo, quando faranno capolino cattureranno subito l’attenzione… Vedrai!

Décolleté arricchita da una decorazione floreale con cristalli (STUART WEITZMAN) Décolleté con glitter rosa cipria (NICOLE MILANO) Décolleté in camoscio con fibbia di strass (ROSA CLARÁ)

Slingback

Le slingback, a loro volta scarpe iconiche. Sempre chic. Hanno un altro pregio enorme: sono perfette in ogni stagione. Gli attuali fashion diktat suggeriscono di puntare sulla… particolarità. Che può voler dire applicazioni gioiello, come nel caso delle décolleté; oppure pelle verniciata, lavorazioni in pizzo, texture metallizzata. Un quid, insomma, che faccia la differenza.

Slingback in vernice bianca carta - 60 mm (LE SILLA) Slingback Vlogo signature in pelle di vitello (VALENTINO GARAVANI) Slingback in nappa con applicazioni di strass (NINALILOU)

Sandali mules

Quando si parla di scarpe da sposa 2023-2024, non si può non parlare anche di sandali mules. Che danno un tocco moderno al look bridal, soprattutto perché nella maggior parte dei casi si tratta di modelli decisamente originali: per esempio quelli caratterizzati da tagli asimmetrici, inserti di materiali inusuali; e poi ci sono gli intrecci, le imbottiture, le strategiche applicazioni. Very glam!

Mule in pelle bianca con tacco Blade in acciaio (CASADEI) Mule con fascia frontale in Plexi che crea un effetto vedo-non-vedo (GIANVITO ROSSI) Mule in pelle con tacco scanalato sagomato (MICHAEL KORS)

Argento

Le scarpe da sposa metallizzate silver stanno conquistando le fashioniste. Un trend che potremmo definire “cumulativo”, nel senso che prescinde dal modello e dalle declinazioni stilistiche. Décolleté, sandali, slingback: l’argento si rivela comunque una scelta cromatica molto interessante. Una nota di colore a contrasto nel segno della raffinatezza. E della giusta audacia, che non guasta mai.

Décolleté a punta in tulle silver glitterato e nappa effetto metallizzato (JIMMY CHOO) Slingback in nappa luxor (ROBERTO FESTA) Sandali argento con decorazione in cristalli e strass (RENE CAOVILLA)