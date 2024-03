D iscussi, amati o odiati, nel 2024 assisteremo a una nuova primavera degli skinny jeans con annessa rinascita dell’indie sleaze… ed è subito Kate Moss!

Quando ce ne siamo rese conto è stato un po’ un tuffo al cuore perché, nel bene o nel male, tutto si può dire ma gli skinny jeans hanno segnato un'epoca. Anzi intere generazioni! I millennials per esempio li conoscono molto bene. Sanno la difficoltà nel trovare il colore giusto e la vita bassa adattata per sembrare, un tempo, usciti direttamente da una puntata di The Oc insieme a Marissa Cooper. O a braccetto con Kate Moss dopo il festival di Glanstonbury. Insomma ci troviamo ancora una volta davanti a uno dei capi che contraddistinguono l’estetica Y2K e nello specifico quella indie sleaze. Perché la ciclicità della moda colpisce ancora. Tutto torna ma con un way to wear diverso. Ora scopriamo come essere davvero pronte a sfoggiarli senza scontrarci con il gap generazionale.

Kate Moss in skinny jeans + fur + boots

È vero, durante gli anni gli skinny jeans hanno gradualmente perso la loro appetibilità, in favore di forme più rilassate. D’altra parte ci ricordiamo tuttə la pioggia dei TikTok “best baggy jeans”. Ammettiamolo però, durante le scorse passerelle dedicate alle collezioni per il prossimo inverno il back to scene del denim seconda pelle è stato lampante. Se sei andata su Pinterest sarai sicuramente incappata in looks revival che passano con facilità dall’emo-punk all’indie di Alexa Chung.

Alexa Chung in skinny jeans + hoodie + ballerine

Tuttavia per essere “it” la prossima stagione fredda non occorre sfogliare pagine e pagine di vecchie immagini. Guarda piuttosto la sfilata di Miu Miu, dove i jeans skinny rigorosamente a vita bassa diventano il vero simbolo girlish della ribellione moderna. Miuccia li fa sfilare insieme a una cintura con maxi fibbia, mocassini, micro top e una lungo fur coat che strizza un po' l’occhio allo stile mob wife. Semplice e minimalista, ma comunque di grande impatto.

Gli skinny jeans di Miu Miu

Lo skinny jeans secondo Miu Miu però non è l’unico mood che puoi seguire. Chi ne ha fatto una sorta di establishment nella sua carriera è sicuramente Hedi Slimane. Ma, se vogliamo rimanere più sugli show contemporanei, Balenciaga, Juun J., Dsquared2 e Alexander Mcqueen sono stati coloro che ne hanno proposto una versione underground facilmente “how to style“. In che modo? Basta un paio di boots e il gioco è fatto! Proprio perché questi pants aderiscono bene al nostro corpo possono essere facilmente inseriti nei nostri stivali, che siano a calzino, con una linea equestre o cuissard oltre il ginocchio.

Se vuoi indossarli già questa primavera puoi farlo, rispolvera però quelli con un piccolo spacchetto in fondo alla gamba e abbinali a slingback burgundy, camicia oversize e leather jacket marrone. Insomma dimostra tu che gli skinny jeans possono vivere una nuova golden age! Intanto noi ti lasciamo qui sotto qualche modello con iniziare sognare il tuo prossimo outfit!

