O versize. Arrotondate e morbide, o al contrario geometriche e spigolose, trovano la loro collocazione perfetta tra il passato e un futuro tutto da immaginare. Gli outfit più glam sono anche una questione di... volumi.

Sono tornate. Tra i must indiscussi della moda anni Ottanta, finite poi in secondo piano per un bel pezzo, le spalline sono tornate anche per l'autunno 2022. Ancora esagerate, come a quei tempi? In molti casi, sì. Ma è mutato il concept da cui prendono forma. Perché se prima le spalline erano una concreta espressione del power dressing e identificavano il look delle donne in carriera e indipendenti, “ritoccando” la fisionomia femminile per assimilarla a quella maschile e simboleggiare così l’auspicato annullamento delle distinzioni fra i due sessi in ambito lavorativo, ora hanno un ruolo del tutto diverso.

Oggi come ieri si fanno notare, certo. Però non veicolano più messaggi impegnativi; il loro lato fashion ha preso il sopravvento, nel segno della leggerezza. Ed è per questo che le regine dello street style non hanno resistito. Donano un twist retrò agli outfit, eppure si proiettano anche avanti. Per alcuni aspetti sono ironiche. Sdrammatizzano. Diventano ottime alleate per esprimere il proprio stile e rivisitare in chiave contemporanea i capi più classici. E se finora le hai comunque guardate con una certa perplessità, sappi che a breve cambierai idea. Oh yes!

Vediamo dunque insieme i modi più cool per portare le spalline per questo autunno 2022.

Oversize e arrotondate

Sull’onda della tendenza oversize, che vede coinvolto praticamente tutto il guardaroba, dai capispalla ai maglioni passando per i pantaloni, troviamo anche le spalline. E non avrebbe potuto essere altrimenti. Per le versioni più apprezzate del momento, entrano in scena le rotondità.

Le spalline cioè s’incurvano, seguendo il profilo della silhouette e amplificandolo. Sono avvolgenti, conferiscono al look una sorta di elegante dolcezza e morbidezza. La massima espressione la raggiungono con i maxi coat e i trench. Ma in ogni caso, il risultato è 100% glam.

Credits: Getty Images

Spigoli vintage e… futuristici

Sull’altro fronte troviamo invece le spalline squadrate e spigolose, anche rigorose: se da una parte sono quelle dalla più evidente impronta vintage, dall’altra spesso i creativi le rendono quasi futuristiche, esasperandone i profili. In alcuni casi, sono quasi (e addirittura) appuntite. Sì, fanno pure venire in mente i Romulani di Star Trek o altri personaggi fantascientifici, ma il gioco – perché, non ci stanchiamo di ripeterlo, la moda è e deve essere anche tale – è proprio questo.

Le spalline geometriche trovano nel blazer il loro approdo perfetto, ma anche nei cappotti. Non temere di sconfinare nell'eccesso, l’importante è fare le scelte giuste e fra un po’ ti daremo qualche preziosa dritta in merito. Le vere it-girls devono ampliare sempre gli orizzonti e hanno… le spalle larghe!

Credits: Getty Images

Non solo capispalla

Ma qui si va parecchio oltre i capispalla. Lo street style ne è la dimostrazione lampante: la spalline sono il plus anche di maglioni, cardigan, camicie, mini e long dresses. A noi vien da pensare alle mamme di qualche tempo fa, che maneggiavano con destrezza le loro spalline staccabili per sistemarle sotto i golfini di lana, scrutandosi concentrate allo specchio. Ma sì, un’affascinante operazione nostalgia: sono anche questo.

Un capitolo a parte spetta alle t-shirt con spalline, le muscle-tee, che nelle ultime estati hanno catalizzato l’attenzione conquistando il loro posto al sole. Lo manterranno, ne siamo certe. Quanto agli outfit da sera, se è vero che per gli abiti le shoulder pads tendono a ridimensionarsi, è anche vero che ingannano l’occhio e ci aiutano a correggere piccoli difetti.

Credits: Getty Images

Tricks per un risultato da 10 e lode

Prima fashion rule: solo uno dei capi che compongono l’outfit deve essere dotato di spalline. Una sovrapposizione si tradurrebbe in una nota decisamente stonata. Troppo, insomma. Sembra scontato, ma meglio specificare.

Seconda: sì, le spalline rappresentano un ottimo escamotage per le body shape a triangolo, perché perfezionano le proporzioni. Ma quelle over non risultano, di contro, molto adatte alle girls dalla statura contenuta. Stessa cosa dicasi per chi ha spalle importanti. In altre parole, bisogna considerare che quel volume aggiuntivo in alcuni casi può essere strategico e risolutivo, ma in altri controproducente.

Infine, tieni presente che il “maxi” trova il contraltare ideale nel “mini”. Ergo, se indossi un capospalla con grandi spalline, completa la mise con capi minimalisti.

Credits: Getty Images