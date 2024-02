S embrava impossibile ma la tracksuit abbandona (di nuovo) la borsa della palestra. La tuta da ginnastica ora cambia proporzioni e sale di livello. Più smart di così …

Non sappiamo se nella Tuta Gold di Mahmood ci stiano effettivamente cinque cellulari ma una certezza l'abbiamo: la tracksuit sta tornando definitivamente di moda. Galeotto fu il Super Bowl dell'11 febbraio perché, a far (ri)salire la febbre da tuta da ginnastica, è stata Blake Lively. Sì, proprio lei che si trovava sugli spalti, insieme all’amica Taylor Swift, ha deciso di sfoggiarla per l’occasione (la sua era di Balenciaga, ndr). E che dire: stato subito touchdown per la moda che ha sentito riaccendere la miccia per i looks sporty chic. Dubbiosa? Non dovresti. Ora ti dimostriamo che puoi essere glamour anche preparandoti in cinque minuti.

Che l’athleisure non sia mai mancato dalle passerelle è un dato di fatto, ma se si dice tuta da ginnastica la prima reazione è una: perplessità. In realtà non è la prima volta che questo capo in acetato fa la sua comparsa tra le tendenze da seguire. Ricorderai sicuramente quando eravamo tutti presi da Squid Game e dalle uniformi verdi dei protagonisti. Come di certo non ti sarai dimenticata di quelle blu notte e rigorosamente Adidas sfoggiate da Jennifer Lopez negli anni 2000. Insomma la tuta nel guardaroba delle fashion victims, in un modo o nell’altro, c’è sempre stata e ora ce la stanno facendo riscoprire, proponendo un nuovo modo di vestire. Magari più street style ma ugualmente posh.

Pants tuta + mocassino + lingerie dress + bomber

Chiariamo subito la questione: indossare la tuta rossa con le tre strisce laterali è un classicone cool. Dimenticati della sua versione stretta perché ora “di una taglia più grande” è meglio. In questo caso dovrai però scegliere degli accessori di impatto. Come collane e bracciali dorati per illuminare il tutto, stivaletti per slanciare la figura, occhiali e borse in contrasto.

Pants tuta Adidas + felpa + shirt

Il total look non è tassativo tuttavia, puoi benissimo optare per un mix and match mantenendo come pezzo chiave solo il pantalone o la felpa. Per esempio, puoi ricreare un casual look abbinando una sweatshirt con zip dal colore pop con un paio di jeans e kitten heels metallizzati. Vai all’appuntamento con le amiche imitando l’outfit di Alexa Chung, combinando pantaloni sportivi bordeaux con bande laterali insieme a un cappotto lungo, una camicia bianca e ballerine mezzo tacco. Il caffè del sunday morning alla moda? Facile, pantaloni della tuta, maglioncino grigio, scarpe flat, blazer over e baseball cap. Definitivamente l’ootd degno della prossima partita di Champions.

Se sei ancora indecisa, qui sotto ti lasciamo qualche tips... così non avrai più scuse!

Tuta da ginnastica outfit 1/14 Pants tuta verdi (ADIDAS) 2/14 Maglione collo alto (AMI PARIS) 3/14 Ballerine (MAISON MARGIELA) 4/14 Coat grigio (STRADIVARIUS) 5/14 Borsa animalier (TORY BURCH) 6/14 Felpa con zip (BALENCIAGA) 7/14 Stivale (CONNER IVES, via Ssense) 8/14 Capri jeans (NEXT) 9/14 Borsa a tracolla (BONASTRE) 10/14 Pantaloni tuta (CELINE) 11/14 Maglione a rombi (LOEWE) 12/14 Sneakers (ASICS) 13/14 Cappotto con dettagli pelo (SUPERDRY, via Zalando) 14/14 Bag (COACH) PREV NEXT