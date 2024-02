Cowboy a Sanremo? Il western style conquista tutti!

S tivali, cappelli, bolo tie, frange e camicie con ricami degne di un vero rodeo. L’Old Wild West torna di moda. Perché dalle passerelle, alla sella è un attimo!

Un po’ dovevamo aspettarcelo che il western style sarebbe rientrato nel nostro armadio, portandosi dietro atmosfere degne della Monument Valley e la stessa intramontabile allure wild di Robert Redford. Insomma le prove le avevamo tutte davanti agli occhi. Margot Robbie in versione Barbie cowgirl, ovviamente rosa. Le Crocs trasformate in stivaletti con tanto di ricami e stelle, la sfilata emblematica del Louis Vuitton di Pharrell Williams. Poi la mise country di Beyoncé ai Grammy e … che dire del look sfoggiato dai Bnkr44 proprio sul palco del festival di Sanremo?! È chiaro: il country piace a tutti e ora ti diciamo che è arrivato anche per te il momento di salire in sella.

I Bknr44 a Sanremo

Come percorrere tranquillamente i sentieri selvaggi metropolitani senza sembrare il cosplay di Billy the kid? Tanto per cominciare ti consigliamo di fare un bel ripasso di come i brand negli anni hanno interpretato il western look. Ralph Lauren, Isabel Marant, Hermès, Calvin Klein e persino Chanel almeno una volta lo hanno messo in highlight nelle loro collezioni. In linea generale, però ti diciamo che anche questa volta è lo styling il segreto per attualizzare questa silhouette uscita direttamente da un saloon insieme a Clint Eastwood.

Sparkling dress + cow boots + hat

È chiaro quindi che puoi abbracciare la tendenza in tutto e per tutto ma sempre facendo attenzione a renderla contemporanea. Prendi esempio da Bella Hadid che con gli outfit equestri ha una certa expertise. Se fai un rapido giro sul suo profilo puoi notare la top model indossare una shirt rigorosamente slacciata ma infilata dentro al paio di blue jeans scampanati. Il tutto portato insieme a un top sportivo dall’impronta girlish. Un risultato degno da film di John Ford ma con un tocco Y2K.

Per mettersi nei panni di una vera cowgirl e seguire le orme del western style puoi tuttavia optare anche solo per alcuni pezzi. Attenzione: a patto che siano riconoscibili, ben abbinati e/o scenografici. Qui il vademecum è il mix&match. Via libera perciò agli iconici texani, alti o bassi, colorati, bianchissimi o tradizionalmente brown portati insieme a gonne di tutte le misure e pants (anche di tuta, why not). Ricopriti di frange e cinture (meglio se due). Mettiti in testa un cowboy hat, anche elegantemente brillantinato è concesso se hai un party. Infine, se vuoi approcciarti all’old west lentamente puoi sempre iniziare con una camicia in denim e legare attorno al collo una bandana o, ancora meglio, una bolo tie.

Gilet con maxi frange + asymmetrical dress + texani

Qui sotto ti lasciamo alcune vibes a cui puoi ispirarti. Ora sta solo a te scrivere la prossima storia western... ovviamente a suon di "yeehaw"!

Western look 1/13 Cowboy hat (BANDANA) 2/13 Canotta bianca (DION LEE, via Net-a-porter) 3/13 Coat (BOTTEGA MARTINESE, via Luisa via Roma) 4/13 Jeans con dettagli western (Y/PROJECT, via Luisa via Roma) 5/13 Texani (JALISCO) 6/13 Giacca con frange (RALPH LAUREN) 7/13 Camicia con ricami (BODE, via Mytheresa) 8/13 Bolo tie (PRADA) 9/13 Micro shorts (MIU MIU) 10/13 Cappa con frange (ZARA) 11/13 Gonna midi di jeans (DESIGUAL) 12/13 Cintura (URBAN OUTFITER) 13/13 Stivali al ginocchio neri (PARIS TEXAS) PREV NEXT