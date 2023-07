L’abito crochet torna a sedurre. E a imporsi tra i must have vacanzieri

I l vestito all'uncinetto non accenna a perdere fascino, anzi è più cool che mai. Scopri quale scegliere e come abbinarlo per un look da vera it-girl!

No, non si è trattato affatto di un fenomeno passeggero: è ancora crochet mania. Che riguarda l’intero guardaroba, borse e costumi da bagno compresi. Ma la massima espressione è l’abito crochet, che si conferma tra le tendenze moda estate 2023. Anche perché diventa impeccabile rappresentante di un altro trend che imperversa: quello delle trasparenze. La lavorazione all’uncinetto permette di creare abilissimi giochi di vedo-non-vedo, e la cosa ancora più bella è il matching tra quest’impronta retrò e romantica e l’elevato potere seduttivo. Insomma, il vestito in maglia ci chiama a gran voce. Quale scegliere, come indossarlo? Non ti crucciare, qui trovi tutte le risposte ai tuoi dilemmi!

Quale scegliere

Partiamo dai vestiti crochet 2023 più trendy del momento. Dal punto di vista cromatico, ci sono due opzioni opposte: da un lato gli abiti all’uncinetto multicolor (e parliamo di colori rigorosamente intensi quanto vividi); dall’altro i vestiti total white o caratterizzati da tonalità chiare e neutre. In primis beige e panna. I pastelli, invece, in questo caso perdono appeal.

Veniamo al design. Linee tendenzialmente morbide e dritte, le eccezioni sono lievi svasature. La lavorazione all’uncinetto, o che ne simuli l’effetto, è sobria. Predominano fiori, figure geometriche (soprattutto righe orizzontali e fantasie chevron) o trame estremamente basic. La semplice maglia, insomma.

L’abito crochet si fa rappresentante dello stile boho chic, ma non solo. Piacciono molto i modelli minimalisti – semplicemente a canotta – come le declinazioni più eleganti e raffinate. A cominciare dal tubino. Quanto a lunghezza, massima libertà di scelta. Mini, midi, long: via libera per tutti.

Come abbinare un abito crochet

Il vestito all’uncinetto ha un’immagine estiva e fresca, che dev’essere sottolineata dagli altri capi che compongono l’outfit. Scarpe: l’optimum sono le zeppe, le semplici ciabatte estive e i sandali flat; anche con tacco, se la circostanza lo suggerisce. E a quest’ultimo proposito, ecco in pole position i sandali mules.

Borse: il top sono quelle in paglia, a loro volta super trendy. E dal momento che l’abito crochet è tendenzialmente realizzato in cotone, si crea così anche una combo di materiali naturali che funziona alla grande. Per dare un twist di eleganza, perfette sono invece le borse a mano. Possibilmente in formato mini. Ricorda che gli accessori diventano la “scusa” ideale per introdurre note di colore e accendere il look, se il tuo vestito traforato è bianco o di una nuance neutra. Se invece è multicolor, meglio scegliere accessori che equivalgano a una delle tonalità che lo compongono. Onde evitare il pericoloso effetto arlecchino.

Non è difficile trovare vestiti crochet con la fodera interna, però diciamolo: le fashioniste preferiscono di gran lunga il malizioso vedo-non-vedo. E sotto? Beh, niente. Ma se non ti senti così audace, punta sulla lingerie ton sur ton o nude. Interessanti alternative sono il bianco e il nero, a patto che non creino contrasti troppo netti.

... Sei a caccia di un abito crochet che ti stia a pennello? Dai un'occhiata alla nostra gallery!

1/10 Minidress crochet con fodera interna a contrasto (ZARA) 2/10 Vestito corto crochet con fodera interna ton sur ton (MANGO) 3/10 Abito lungo crochet cut out (PINKO) 4/10 Vestito midi con scollo halter (STRADIVARIUS) 5/10 Abito multicolor in maglia (BENETTON) 6/10 Caftano in maglia effetto crochet (ALBERTA FERRETTI) 7/10 Abito midi effetto uncinetto con spacco laterale (H&M) 8/10 Abito crochet con maniche lunghe e profondo scollo sulla schiena (BERSHKA) 9/10 Minidress bianco all'uncinetto (DESIGUAL) 10/10 Mididress chiuso da bottoni (PEPE JEANS) PREV NEXT