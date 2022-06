C api e accessori all'uncinetto si confermano tra i must della bella stagione: merito del loro fascino retrò ma anche della massima libertà in fatto di colori e fantasie.

Non solo non si è esaurita, per quanto mantiene saldamente il suo posto tra i must della bella stagione oseremmo dire che è una delle più hot del momento: ci riferiamo alla tendenza crochet 2022. Sarà quell’effetto handmade romantico e familiare, sarà che può virare verso affascinanti declinazioni boho e granny chic, saranno le infinite forme possibili e le possibilità di giocare coi colori (e una certa malizia); fatto sta che la moda uncinetto continua a conquistarci. E continua a conquistare anche i creativi, come dimostrato anche dalle sfilate Primavera/Estate 2022.

Ma quali sono le declinazioni più glam, che dalle passerelle hanno trovato felici riscontri nello street style? Tra mood casual e/o comfy, estetica hippy stile Coachella e virate chic, ecco la nostra selezione dei pezzi crochet 2022 e dei look più belli nei quali inserirli.

L'abito da giorno

Il maxi dress è un evergreen. E poi diciamolo: quando le temperature salgono, così comodo e arioso diventa una liberazione. Inevitabile, quindi, che acquistassero crescente appeal i modelli all’uncinetto. Che aggiungono anche un tocco d’intrigo, con quell’alternanza di pieno e vuoto.

Di giorno, le tonalità neutre rappresentano la mossa sempre giusta: bianco, beige, panna. Il monocolore vince, non ci sono dubbi. Le linee sono minimaliste, affinché la lavorazione crochet resti in primo piano. Ai piedi, sandali flat o ciabatte estive, ma sempre seguendo la regola del less is more.

... E da sera

Quando il sole tramonta, il crochet perde la sua “innocenza” per diventare una potente arma di seduzione: voilà, ecco l’abito lungo e nero.

Abili giochi di vedo-non-vedo, la lingerie che s’intuisce chiaramente (e la culotte è la scelta che ci piace di più) e le fitte lavorazioni che valorizzano ogni centimetro del corpo. Il gioco è fatto, o quasi. Ai piedi cosa mettere? Semplice: le scarpe flat lascino il posto ai tacchi a spillo per un effetto elegante e cool!

Il tubino

Sì, è il vestito crochet a conquistare il podio quando si tratta della tendenza uncinetto 2022. E tra le versioni più accattivanti troviamo anche un grande classico: il tubino. Che, proprio grazie alla particolare lavorazione, sembra acquistare un nuovo volto e di certo ne guadagna in termini di originalità.

Anche quando si tratta di tubino crochet, il monocolore ottiene subito il lasciapassare; il bello, però, è optare anche per combinazioni cromatiche più accese, che danno forma a ricami e fantasie dall’impronta retrò. Fiori e granny square sono i pattern in pole position!

Il top

Con sottili spalline o scollo all’americana, il top crochet spopola tra le fashion addicted in virtù del chiaro richiamo allo stile hippie. Ma anche della versatilità: che si tratti di jeans, mini, pantaloni morbidi o gonne lunghe, sta bene con tutto.

Alle tonalità naturali – marrone, ocra e avorio in primis - si affiancano le nuance vibranti, spesso proposte in un’allegra tavolozza; il multicolor diviene un inno alla bella stagione.

Il gilet

Un altro caposaldo della tendenza crochet 2022 è il gilet. Da indossare sopra una t-shirt a maniche corte o, quando le temperature salgono ancora, a mo’ di top.

Qui il monocolore è bandito; questo capo, più di altri, ci riporta indietro nel tempo e quindi è d’obbligo “allinearsi” a proposito di pattern e lavorazioni. Il non plus ultra è il design a mattonelle, che fa subito visualizzare la coperta della nonna.

Il cardigan cropped

Il cardigan cropped, che lascia maliziosamente scoperta la pancia, mantiene saldo il suo posto tra i must have primavera/estate. La declinazione all’uncinetto si traduce in un valore aggiunto, ormai è chiaro. Sotto, niente: questo il diktat delle fashion victims.

Se ti sembra troppo, una canotta corta e via. In ogni caso, i colori più indicati per questo capo sono i pastelli.

Il reggiseno

Dalla primavera all’estate, prosegue la scalata al successo della lingerie a vista. Il reggiseno che fa capolino dalla giacca, in particolare, è ormai virale e con l’aumento della temperatura vien da indossarlo anche al posto di top e canotte. Viva la libertà.

Può essere un reggiseno sporty, uno più sofisticato. Oppure all’uncinetto, appunto. Se i colori sono sobri, però, in questo caso è meglio.

La borsa

La crochet mania riguarda anche gli accessori. La borse all’uncinetto hanno conquistato il titolo di it-bag, e questo vale a prescindere dalla tipologia.

A proposito di tipologie, le più trendy sono le borse crochet clutch, handbag, shopper. Le palette? Delicate e discrete o, al contrario, eyecatching. Un tocco boho per personalizzare gli outfit.

Il cappello

Il cappello crochet è un trend nel trend. E quando si tratta di cappello all’uncinetto, il modello che trionfa è quello alla pescatora. Senza riserve.

La regola è la seguente: si deve notare, subito. Quindi via libera alle versioni arcobaleno o al monocromo più sfacciato. Idem per gli abbinamenti. Puoi, anzi devi indossarlo come ti pare.

