T ra vibes hippie, boho e indie torna il Coachella festival. Ecco le tendenze più cool ispirate all’evento che ti faranno sentire (almeno un po’!) nella Valley!

Coachella is back! L’attesa è finita: musica e stile stanno per tornare protagonisti a Indio – California - con uno degli eventi più amati da tutti gli hippie inside.

Sì perché il Coachella Music Festival non è solo un festival musicale ma un vero e proprio evento simbolo della cultura pop moderna, in cui lo stile la fa da padrone… e fa decisamente sognare!

Gli artefici di tanto successo intorno al palco, al di là degli artisti coinvolti nelle varie edizioni? Le innumerevoli celeb e influencers presenti che - anno dopo anno - continuano a trasformare il festival in qualcosa che va molto oltre la buona musica: una specie di gigantesco red carpet a cielo aperto dal mood tipicamente (e inconfondibilmente!) boho.

E quindi – dopo ben due anni di stop a causa dell’emergenza Covid – i fashion-radar tornano puntati oltre Oceano: ecco ripopolarsi la Coachella Velley per i weekend del 15-17 e 22-24 aprile, con una line-up che vanta nomi internazionali stilosissimi come Billie Eilish, Kanye West, Harry Styles e i “nostri” Måneskin. E con tante star che si accingono a sfoggiare i loro look per l’occasione!

Insomma, non c’è dubbio sul fatto che in questi giorni sogneremo tutte la California ancora più forte del solito.

Beh, per farlo come si deve cosa ne dici di qualche selezione moda per outfit Coachella style da replicare ora e all summer long?

Crochet docet!

Tutte le appassionate lo sanno: quando dici Coachella, dici crochet!

Oh sì, complice il suo mood tipicamente seventies, la classica lavorazione all’uncinetto è senza dubbio la più sfoggiata al festival di Indio!

Top e abiti (bellissimi se ad effetto see through), ma anche accessori come bucket hat e borse in crochet, a Coachella spopolano letteralmente e rappresentano il grande classico per “andare sempre sul sicuro”. Insomma, noi ti abbiamo avvisata!

Top crochet BEATRICE B.

Mini dress crochet CHIARA FERRAGNI COLLECTION

Bucket hat crochet MAX&CO.

Borsa crochet KURT GEIGER LONDON



Frange all-over

Coachella chiama look fortemente ispirati allo stile hippie e contaminati da mood tipicamente boho e indie.

Ebbene, uno degli elementi che davvero non può mancare in un perfetto look Coachella style è una bella cascata di frange, ovvero il dettaglio che ti farà raggiugere immediatamente l’obiettivo.

La morale della storia? Un abito (magari crochet), dei pantaloni (magari a rete) oppure un bel giubbotto (magari biker) saranno l'ideale. Non importa quale sia il tuo capo fringed, l’importante è che sia protagonista del look.

Midi dress crochet con frange ALANUI

Pantaloni a rete con frange MULLER OF YOSHIOKUBO

Giubbotto con frange H&M

Midi dress crochet con frange ZARA



Colorful look

Tra le ultime tendenze viste spopolare nel 2019 (ultima edizione del Coachella Music Festival) ci sono stati gli outfit coloratissimi.

Stampe e pattern super-contrastati, ma anche sfumature piene e audaci, hanno letteralmente catalizzato l’attenzione con look che si sono rivelati tra i più cool e contemporanei dell’evento.

Scommettiamo che anche quest’anno – complice la moda delle tinte neon - ne vedremo davvero di tutti i colori?

Mini dress azzurro DOLCE & GABBANA

Top fantasia LA DOUBLEJ

Orecchino fluo VALENTINA FERRAGNI STUDIO

Minigonna tie dye rosa ART DEALER



Ruches e volant effetto boho

Il segreto di look boho dall’effetto assicurato? Un tocco di romanticismo, dato da elementi come flower print, trasparenze leggere e – soprattutto – tante ruches!

Mini dresses impalpabili e svolazzanti o coord pastello top-miniskirt saranno davvero l’ideale per vivere Coachella (o anche solo per sognarlo!).

Occhialoni, qualche fiore tra i capelli e via… è subito California!

Mini dress con volant PINKO

Mini dress cut out fantasia ZIMMERMANN

Top con volant DRIES VAN NOTEN

Abito con ruches POUPETTE ST. BARTH



Cowgirl style

Se è vero che Coachella è il festival dal mood hippie per eccellenza, va detto che uno dei trend più funzionanti dell’evento è quello della Calamity Jane 2.0!

Oh sì, cappelli e stivali camperos stile cowgirl sono sempre accessori assolutamente centratissimi per la Coachella Valley.

Scommettiamo che il ritorno dei pantaloni a vita bassa quest’anno darà una forte spinta a questa tendenza?

Pantaloni a vita bassa ANIYE BY

Cappello fedora GUCCI

Top in denim PRADA

Stivaletto western SANTONI

