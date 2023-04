I l celebre festival californiano non è solo un evento musicale, ma anche un imperdibile appuntamento fashion. Scopri con noi gli outfit più belli sfoggiati da celebs e influencer.

Il Festival di Coachella – l’edizione 2023 va dal 14 al 23 aprile - è un appuntamento musicale di rilevanza mondiale, ma è anche un evento fashion imperdibile. Date da cerchiare sul calendario per celebs e influencer di ogni dove (anche nostrane), che letteralmente prendono il volo per parteciparvi. È un impulso irresistibile, lo capiamo bene. L’occasione per scatenarsi a colpi di make up e look, divertirsi, giocare con la fantasia. Fare piccoli viaggi nel tempo, anche. Perché, si sa, il Festival ha dei must in fatto di stile ben precisi.

E chi non ha la fortuna di essere laggiù, nella valle di Indio in California, può provare ad ispirarsi ai look dell'evento e di certo riuscirà a consolarsi passando in rassegna i vari outfit. E attenzione perché non è solo un modo per rifarsi gli occhi, ma anche – anzi, soprattutto – un input per intercettare e meglio definire le nuove tendenze del momento. Individuare quelle più glam e magari giocare d’anticipo nel passaggio allo street style. Allora sei pronta? Accendiamo i riflettori sul Coachella Festival 2023, scegli tu il sottofondo!

Alessandra Ambrosio

Tempo fa è stata soprannominata Regina del Coachella e questo titolo se lo tiene stretto. Anche stavolta, Alessandra Ambrosio ha fatto (pienamente) centro. Mixando e personalizzando una serie di tendenze, dal coastal cowgirl al cut out passando per il crochet. Il pezzo forte? I pantaloni a zampa di Raisa Vanessa, con decorazioni “specchiate”. Ulteriormente arricchiti da una cintura gioiello.

Hailey Bieber

Hailey Bieber è riuscita a catalizzare l’attenzione (e la piena promozione!) sfoderando l’arma della semplicità. Una semplicità ultra cool, però. Jeans oversize a vita bassa effetto delavè by Acne Studios, una canotta bianca cropped di Eterni e una cintura in cuoio. Voilà, il gioco è fatto.

Cecilia Rodriguez

Coastal cowgirl style anche per Cecilia Rodriguez, che sceglie un total look Hinnominate: camicia bianca, shorts e crop top tono su tono, cintura con borchie e stivali texani a metà coscia. Dalla borsa scende una cascata di frange. E il cappello? C’è, certo che c’è.

Leonie Hanne

Leonie Hanne ha scalato la classifica delle influencer più seguite e anche più chic. Molto attiva e in perenne movimento; quando si tratta di eventi glam, la sua presenza è una certezza. Ergo, eccola anche al Coachella 2023. Meravigliosa come sempre, stavolta punta sulle audaci trasparenze di un abito Acne Studios. Un nude look con ricami floreali strategicamente posizionati. Stivali da biker ton sur ton e borsa rosa Chanel.

Giulia Salemi

Tra i diversi look sfoggiati da Giulia Salemi, abbiamo trovato più intrigante questo minidress cut out nero asimmetrico e con maniche svasate staccabili di Trussardi. Very cool l’idea di indossare un reggiseno gioiello sopra anziché sotto.

Sara Sampaio

Presente all’appello anche la top model Sara Sampaio, che per assistere al concerto delle Blackpink ha scelto un total look denim by Dolce&Gabbana: trench e jeans strappati. Per completare la mise, reggiseno a vista e anfibi chunky. Non avrebbe potuto essere più trendy!

Paola Di Benedetto

Questo è il primo Coachella per Paola di Benedetto e, ovviamente, scoppia di entusiasmo. È entrata subito nel mood giusto, divertendosi (anche) a colpi di outfit. Il nostro preferito è questo minidress crochet stile anni ’60 di GCDS, con lavorazione monogram e schiena nuda.

Jenna Ortega

“Home”, scrive Jenna Ortega su Instagram: sapevi che è nata proprio a Coachella Valley? Giunta a casa, dunque, la star di Mercoledì ha partecipato al Festival senza “tradire” il suo stile gotico chic. Contestualizzandolo, invece. Per lei reggiseno nero, top in tono a maniche corte e trasparente, shorts in denim con orlo sfrangiato e sneakers Adidas.