Dark, goth, chic: sì, quello di Jenna Ortega è davvero un look da urlo

D ark e goth, il look di Jenna Ortega è fra i trend del momento, da sfoggiare con stile e copiare subito

Dark, goth e chic, l’ultimo look di Jenna Ortega è imperdibile e decisamente da urlo! L’attrice, diventata famosa per il ruolo di Mercoledì Addams nella serie Netflix, ormai fa tendenza con i suoi outfit ricercati e mai banali.

L’ultimo è quello sfoggiato durante la sua intervista al Jimmy Fallon Show. L’attrice infatti si è presentata nel programma con un nuovo haircut e un look dark ispirato a Madonna. Tutti gli outfit indossati da Jenna Ortega sembrano essere un omaggio a Mercoledì, come confermato anche dal suo stylist Enrique Melendez.

Jenna ha scelto per l’occasione un abito trasparente firmato Dolce&Gabbana che lasciava intravedere la lingerie. Un look completato da alcuni pezzi imperdibili: polsini e colletto bianchi e cravatta nera, ma soprattutto un bustier metallizzato a mettere in risalto la vita. Il risultato? Un outfit goth-chic assolutamente da copiare!

Il pezzo più interessante del look di Jenna Ortega resta senza ombra di dubbio il bustier. Un corsetto sensualissimo in metallo e stretto in vita, decorato con lucchetti. Un elemento simile venne indossato negli anni Novanta proprio da Madonna che scelse D&G per realizzare il guardaroba del suo tour.

Il look scelto per il Jimmy Fallon Show segna una svolta nello stile di Jenna Ortega che sino ad oggi aveva puntato a imitare Mercoledì. L’attrice infatti ha deciso di abbandonare le trecce del suo personaggio per un nuovo hairstyle. Si tratta di un caschetto super sbarazzino, sfilato nella lunghezza, con ciuffi che incorniciano il viso. Differente anche il colore: non più un nero corvino, ma un castano con sfumature calde e ramate. Un haircut che è merito di David Stanwell, hairstylist delle celebrità.

Nel frattempo è Mercoledì mania e in tanti sono pronti a copiare i look della giovane Addams, protagonista della serie firmata da Tim Burton. A spopolare le divise della Nevermore Academy, che assomigliano molto ai look di Harry Potter, ma anche gli outfit black&white con l’abito nero arricchito dal colletto bianco. Che dire invece del delizioso vestito con volant e pizzo indossato nella scena del ballo? Una meraviglia da indossare con giacca di pelle e Mary Jane di di Christian Loubotin.

Anche in fatto di scarpe, Mercoledì ha molto da insegnarci, con tantissimi modelli da provare e abbinare in base ai gusti, dalle Monolith di Prada alle Dr. Martens Jadon, passando per le sneakers Slider Black.