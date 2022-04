O riginali ma non (troppo) sopra le righe, meno austeri e più gioiosi, gli abiti da sposa colorati portano una ventata di freschezza e spensieratezza che tanto ci è mancata negli ultimi due anni

L’industria del wedding riparte dopo due anni difficilissimi dovuti alla pandemia di Covid-19 e alle restrizioni imposte per contenerla. La primavera e l’estate 2022 si annunciano mesi in cui moltissime spose arriveranno finalmente all’altare, e per chi ha rimandato l’evento ogni aspetto del grande giorno assume un’importanza fondamentale. La scelta dell’abito da sposa è un passaggio cruciale, e per celebrare un momento così speciale molte spose che hanno organizzato un matrimonio in primavera hanno deciso di puntare su abiti da sposa colorati.

La voglia di colore rispecchia quel desiderio di spensieratezza che tanto è mancata nei due anni appena trascorsi, e il mondo della moda ha deciso di andare incontro a questa esigenza svelando moltissimi abiti da sposa colorati nelle nuove collezioni. Il bianco in tutte le sue declinazioni resta un grande classico, certo, ma anche le spose più tradizionali non possono resistere all’idea di dare una sbirciata a modelli più originali, in cui nuance delicate e raffinate pastello, come il rosa cipria e l’azzurro polvere, si alternano tinte più audaci come il giallo, il fucsia, il lilla.

Tra le tendenze di quest’anno c’è anche l’effetto sfumato o degradè, in cui a dominare sono diverse tonalità della stessa palette. Puntare sugli abiti da sposa colorati è sicuramente espressione di originalità e di grande personalità, un mood che il mondo del bridal ha abbracciato proponendo abiti adatti sia alla cerimonia vera e propria sia, in alternativa, al party, magari aggiungendo dettagli scintillanti come cristalli e paillettes. La sposa, d’altronde, deve brillare, e il colore spesso aiuta a evidenziare chioma e colorito dimostrando che la tradizione esiste anche per spingere, una volta nella vita, a uscire dalla propria zona di confort e osare di più.

Se gli abiti da sposa colorati vi intrigano, allora, è il momento di dare un’occhiata alle idee che abbiamo selezionato per voi

Abito da sposa rosa

Il rosa è un inno alla femminilità, al romanticismo, alla delicatezza e alla raffinatezza, e spesso si riflette in tessuti impalpabili e fluttuanti e linee morbide che accarezzano la silhouette. Si rivela una scelta particolarmente azzeccata per spose dalla pelle chiara e la chioma castana, ed è perfetto per un matrimonio primaverile.

Abito da sposa rosso

È il colore della passione, della sensualità e del calore: il colore dell’amore per antonomasia, il rosso. Una donna che sceglie il rosso per il suo abito da sposa è una donna che non ha paura di sfidare le convenzioni, con una forte personalità e carattere da vendere. Da qualche anno ormai i brand hanno scelto di accontentare queste future spose volitive, che possono scegliere tra vaporose creazioni di tulle, abiti scivolati di raso lucido o nuvole di pizzo. E se l’intero look non convince, ma si vuole comunque sfoggiare qualcosa di rosso, si può puntare sui dettagli a constato: fiori, nastri e fiocchi applicati all’abito bianco, un cerchietto o il bouquet.

Abito da sposa glicine

Un altro dei colori più di tendenza della stagione, il glicine è una tonalità perfetta per un matrimonio primaverile, soprattutto se declinato nella versione sfumata. Una sposa bohémienne circondata di fiori, romantica ed eterea.

Abito da sposa giallo

Anche il giallo è un colore perfetto per un matrimonio di primavera: dalla tonalità zafferano, con sottotono aranciato, alle sfumature più tenui, è un tinta vivace e solare ideale che ben si abbina alle palette più diverse a seconda delle tonalità.

Abito da sposa blu

Mille sfumature di blu per un abito originale che richiama la spuma e le onde del mare, e che riveste anche un significato simbolico. Da tradizione le spose devono infatti presentarsi all’altare con qualcosa di blu (oltre che qualcosa di prestato e di regalato), per le più originali un invito - letteralmente - a nozze.

Abito da sposa verde

Ultimo ma non ultimo, il verde, il colore simbolo del rinnovamento, dell’equilibrio e della crescita, oltre che considerato da molti porta fortuna: ottimi presupposti per il giorno delle nozze, e il verde contrariamente a quanto si possa pensare non è così così difficile da indossare a patto di scegliere la giusta tonalità, in accordo con la propria palette.