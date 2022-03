Q uali sono le novità bridal tra cui cercare l’abito da sposa perfetto? Ecco le 10 tendenze che devi assolutamente conoscere prima di andare in atelier per la prova del vestito

La scelta dell’abito da sposa dovrebbe essere dettata dall’emozione e guidata dall’istinto. È un po’ come individuare la persona a cui dire “sì” per il resto della vita: deve scoccare la scintilla!

Eppure – anche per il vestito più importante – le tendenze fanno la loro parte: ci donano ispirazioni e interpretazioni del classico abito bianco sempre nuove, legate a un’estetica contemporanea nella quale riconoscersi con facilità. Ecco quindi che scoprire i gli abiti da sposa 2022 diventa fondamentale prima di prendere il primo fatidico appuntamento in atelier, per arrivare alla prova con le idee più chiare possibili!

Quali saranno dunque le novità dell'anno? Noi abbiamo contato 10 tendenze sposa davvero affascinanti che sapranno fare breccia nel cuore delle bride-to-be con le più disparate personalità ed esigenze, tratte dalle collezioni delle maison più prestigiose ma anche da nuovissime proposte low cost che rappresentano la nuova frontiera inclusiva del bridal. Pronta ad innamorarti?

Maniche in primo piano

Tra gli elementi da tenere assolutamente d’occhio nei nuovissimi bridal dresses ci sono indubbiamente le maniche, che divengono sempre più spesso centrali nel look. A sbuffo o a palloncino, strutturatissime o in organza impalpabile, si fanno maxi, vaporose e si prendono la scena a colpi di volume!

La proposta che ci piace di più? Quella delle maniche XXL da portare un po’ “scese”, con le spalle in evidenza, per una proposta romantica che omaggia all’arte della sartorialità.

1/3 Abito da sposa con maxi maniche GALIA LAHAV

Credits: galialahav.com 2/3 Abito con maxi maniche ricamate ELISABETTA DELOGU

Credits: elisabettadelogu.it 3/3 Abito con maniche XXL strutturate VICTOR & ROLF

Credits: victor-rolf.com PREV NEXT

Il bello della semplicità

La semplicità paga sempre nei look da cerimonia, è cosa nota ormai! Beh, gli abiti da sposa non fanno eccezione e - per le bride to be desiderose di un look all’insegna della raffinatezza – troviamo tra i nuovi trend proprio il recupero di long dresses scivolati e lisci, senza fronzoli né volumi eccessivi. Al massimo impreziositi da piccoli strascichi, tessuti deluxe o mini dettagli gioiello.

Cosa ci piace? Oltre all’allure ultra-chic e al fatto che consentano di sbizzarrirsi con gli accessori, amiamo il fatto che i più semplici siano assolutamente riutilizzabili per serate eleganti e altre occasioni speciali, entrando di diritto nella bellissima logica della moda contemporanea che mette al centro la sostenibilità.

1/3 Abito scivolato in satin con collo halter ZARA

Credits: zara.com 2/3 Abito da sposa liscio con piccolo strascico ROSA CLARÁ

Credits: rosaclara.es 3/3 Abito da sposa liscio con dettaglio gioiello JENNY PACKHAM

Credits: jennypackham.com PREV NEXT

Maxi fiocchi

Dopo le maniche, tra le tendenze sposa 2022 anche altri dettagli esplodono e diventano il focus del bridal look! È il caso dei fiocchi, elementi romantici per eccellenza che nei nuovi abiti per “le jour du oui” si fanno particolarmente audaci (spesso diventando giganteschi) e si prendono la scena su abiti monospalla o su corpetti rubati alla lingerie. Un effetto wow per spose che vogliono osare con stile!

1/3 Abito da sposa monospalla con maxi fiocco HALFPENNY LONDON

Credits: halfpennylondon.com 2/3 Abito con maxi fiocco INMACULADA GARCIA

Credits: inmaculadagarcia.com 3/3 Abito monospalla con maxi fiocco e gonna ampia VERA WANG

Credits: verawangbride.com PREV NEXT

Ruches e volant

Altri dettagli gettonatissimi per i look bridal 2022? Sicuramente ruches, volant, plissé e compagnia bella!

Tutte le pieghe e le onde sartoriali che creino movimento sull’abito sono ben accette: che si tratti di donare morbidezza alla gonna oppure un’allure scultorea all’insieme, sono dettagli perfetti per coniugare romanticismo e freschezza. Pronta a lasciarti travolgere?

1/3 Abito scultoreo con rusches sulle spalle PRONOVIAS

Credits: pronovias.com 2/3 Abito con gonna ampia e ruches sul retro NICOLE MILANO

Credits: nicolemilano.com 3/3 Abito con rusches e volant ODYLYNE THE CEREMONY

Credits: odylynetheceremony.com PREV NEXT

Plumage

Se cerchi un bridal look dal sapore effervescente e particolarmente glamour non puoi non prendere in considerazione il plumage, decisamente on trend per la primavera estate 2022.

Potrai trovare piume praticamente ovunque, sia proposte in chiave all-over su long e mini dresses che inserite con discrezione a mo’ di dettaglio (ad esempio ad orlare il bustino). Fidati: saranno il particolare che fa la differenza!

1/3 Mini bridal dress con piume WONÁ CONCEPT

Credits: wonaconcept.com 2/3 Abito ampio con corpino orlato in piume ACQUACHIARA S

Credits: acquachiarasposa.it 3/3 Abito con piume all-over MAX MARA BRIDAL

Credits: maxmara.com PREV NEXT

Boho chic

È un trend bridal che resiste stagione dopo stagione, anno dopo anno. Piace sempre perché romantico ed etereo, perfetto per vivere “il sogno”. Si tratta ovviamente del look boho!

Abiti scivolati, morbidi, costruiti sulla stratificazione di materiali impalpabili e – a volte – illuminati dall’aggiunta di un lieve scintillio: sono quanto di più amato dalle spose anche nel 2022.

Insomma, se stai pensando a una cerimonia intima, magari da celebrare sulla spiaggia o in un cotesto particolarmente bucolico, restano i bridal dresses ideali… fidati di noi!

1/3 Abito da sposa boho chic CATHERINE DEANE

Credits: catherinedeane.com 2/3 Abito da sposa con corpino lavorato KIABI SPOSA

Credits: kiabi.it 3/3 Abito da sposa boho chic LE SPOSE DI GIÒ

Credits: lesposedigio.com PREV NEXT

Mini & midi

Non solo lungo, da anni ormai infatti anche il vestito corto è diventato un’opzione sdoganata per le spose più frizzanti (o semplicemente per cambi d’abito tattici a prova di party e danze!).

Tra i nuovi trend ritroviamo dunque anche alternative mini & midi, per la primavera 2022 proposte sia in chiave “balloon” - tra giochi di volumi e ricami - che in versione longuette.

L’idea che ci piace? Il coord mini-dress e collant, con giochi complementari di pizzo e lavorazioni per una continuità specialissima “gamba-abito” che crea total look da sposa freschissimi, sbarazzini e di grande effetto!

1/3 Minidress da sposa con collant coordinati JESUS PEIRO

Credits: jesuspeiro.com 2/3 Abito midi plissettato LELA ROSE

Credits: lelarose.com 3/3 Abito longuette SAVANNAH MILLER BRIDAL

Credits: savannahmiller.com PREV NEXT

Anni ‘20

Rappresentano l’alternativa agli abiti boho, ma hanno un look and feel decisamente più elegante e scintillante. Parliamo ovviamente dei bridal dresses in stile art dèco, cuciti sui codici estetici della moda anni ’20.

Se sei a caccia di un look che sembri appena uscito Grande Gatsby dunque, sappi che tra i trend sposa del momento troverai pane per i tuoi denti, tra abiti scivolati e raffinatissimi, ricami preziosi, mini dresses con frange “alla charleston” e – soprattutto! – tantissimi accessori ad hoc!

1/3 Abito anni '20 YOLAN CRIS

Credits: yolancris.com 2/3 Abito mini con frange NEEM KHAN

Credits: neemkhan.com 3/3 Abito da sposa stile art dèco ATELIER EMÉ

Credits: atelier-eme.com PREV NEXT

Abiti da sposa colorati

L’abito bianco non fa per tutte: alzi la mano chi per il proprio giorno desidera una sferzata di colore! Bene, se sei tra coloro che stanno sventolando le braccia al cielo, sappi che nelle nuove collezioni bridal troverai tantissime proposte in nuance inaspettate.

Oltre alle classiche sfumature pastellate infatti, ci sorprendono anche texture metallizzate e ricami o pattern coloratissimi. Non avrai che l’imbarazzo della scelta!

1/3 Abito da sposa con motivo colorato TEMPERLEY LONDON

Credits: temperleylondon.com 2/3 Abito da sposa con voile rosa BLUMARINE

Credits: blumarine.com 3/3 Abito da sposa con con finitura metallizzata PETER LANGNER

Credits: peterlangner.com PREV NEXT

Pantaloni

Chiudiamo questo viaggio nelle proposte bridal con una tendenza che ha preso piede da un bel po’ ormai, ma che nella primavera estate 2022 esplode letteralmente nelle collezioni sposa con novità che si staccano molto da quanto visto finora.

Ci riferiamo ai look bridal in pantaloni, che troviamo proposti sia in chiave tailleur (dai dettagli preziosi e con fitting inediti) che sotto forma di jumpsuit con elementi scultorei (come i maxi fiocchi, visti un po’ più su) o dalle linee ampie e sorprendenti. Anche qui, finalmente, le proposte si sono talmente ampliate e variegate che l’unica fatica sarà trovare la versione più giusta per te!

1/3 Abito da sposa coordinato DANIELLE FRANKEL

Credits: daniellefrankelstudio.com 2/3 Jumpsuit da sposa ROWLEY HESSELBALLE

Credits: rowleyhesselballe.com 3/3 Jumpsuit con maxi fiocco ISABEL ZAPARDIEZ

Credits: isabelzapardiez.com PREV NEXT