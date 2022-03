T i hanno invitata a un matrimonio (o simili) e non hai idea di cosa indossare? Ci pensiamo noi: lasciati ispirare dalle nuove tendenze PE 2022 e cerca il tuo vestito ideale nella nostra selezione di abiti!

Cerimonia in vista e nessuna idea sull’outfit da sfoggiare? Che tu sia stata invitata a un matrimonio o a qualsiasi altra celebrazione importante, sei nel posto giusto: qui troverai tutte le dritte riguardanti le ultime tendenze e una selezione alla quale sarà difficile resistere! Insomma, dopo un rapido ripasso al galateo del matrimonio (assolutamente no al bianco, stai alla larga dal nero e da scollature troppo audaci e così via) e dopo aver controllato attentamente l’invito per essere certa che non ci siano richieste di dress code particolari, potrai pensare di sbizzarrirti. E in questo caso diciamocelo: i trend entreranno in gioco con un ruolo decisamente di primo piano! Ecco quindi 7 tendenze a cui ispirarti per scegliere il tuo tra gli abiti da cerimonia 2022 e uno shopping corner dal quale attingere per le tue occasioni più speciali. Quale tipo di look ti piace di più?

Tinta unita

Un abito monocolore (magari da giocarsi per estensione su tutto il look) è sempre un’ottima idea per le occasioni più chic e formali. Ovviamente in caso di matrimonio i classici nero e bianco non saranno ammessi, in compenso potrai spingere l’acceleratore su cromie ben più brillanti e audaci perché - se le linee sono pulite e non esistono contrasti nella mise - il colore resterà l’unico elemento con cui giocare per davvero. Arancio, blu elettrico, rosa bubble o verde smeraldo… sono tutte ottime idee, non ti resta che sceglierne una e lasciarti trascinare!

Fantasia chic

Non di sola tinta unita può vivere un’invitata ad una cerimonia: sai che noia altrimenti… saremmo tutte uguali! Se sei a caccia di un’alternativa più “movimentata” rispetto al monocromo dunque, no problem: fantasie e pattern sono assolutamente ammessi. L’importante sarà seguire poche dritte in merito!

Evita disegni troppo audaci con contrastati e nuances eccessive: punta tutto su stampe delicate (come le flower print) e su tavolozze ton sur ton, sfumate e soft. Non sbaglierai un colpo!

Accessori a contrasto

Un altro modo per movimentare il look, scegliendo comunque un abito monocromo, è quello di giocare con gli accessori a contrasto. Scarpe, borsa, accessori per i capelli o occhiali da sole possono essere scelti in una tinta complementare rispetto a quella base dell’abito… et voilà, un look semplice ma con il giusto tocco di coolness sarà servito!

Abiti degradé

Tra i nuovissimi trend troviamo una proposta che potrà togliere le castagne dal fuoco a chi non desidera né il classico monocromo né un romantico fiorato. Parliamo degli abiti sfumati, con una piacevole nota degradé nell’economia generale del pezzo, che sa donare una certa contemporaneità all’insieme ma senza esagerare. Cosa ne pensi?

Anni ‘60

Un mood che piace davvero tantissimo tra i trend freschi di stagione? La tendenza che si basa sugli stilemi del bon ton anni ’60 e che recupera un nonsoché di preppy e molto raffinato, davvero perfetto per situazioni come matrimoni & co.

Tubini longuette o abiti svasati ad “A” sono infatti da sempre scelte di buon gusto indiscutibili e – per questa stagione – saranno anche di gran tendenza se indossati con kitten heels e mini bags super chic. Pronta a buttarti nel mood?

Let’s tweed

A confermare la tendenza anni ’60 c’è un materiale che più di tutti la fa davvero da padrone per la primavera estate 2022: il tweed.

Direttamente dai favolosi sixties infatti, ecco tornare tailleur bouclé irresistibili dalle sfiziose tinte pastello e con bottoni gioiello. Ecco: non c’è niente di più adatto per una cerimonia, sia in chiave pantaloni e blazer che in versione gonna più giacchina. Tu quale sceglieresti?

Lustrini

Hai voglia di scintillare? Non è detto che tu non possa farlo anche ad una cerimonia!

D’altronde gli abiti delle nuove collezioni parlano chiaro: paillettes e lustrini sono chic e glamour, ma indossarli in modo appropriato resta una priorità.

Evita perciò tinte metalliche troppo appariscenti e concentrati su linee semplici. Se la cerimonia in questione richiede la giusta dose di scintillio potrai concederti un tocco di red carpet che sa abbagliare!

