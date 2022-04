L a stagione dei matrimoni sulla spiaggia è ufficialmente alle porte: ecco una carrellata di abiti per le future spose che bramano di dire sì con il rumore delle onde a fare da colonna sonora e il vento tra i capelli

Leggera, eterea, spensierata e romantica: la donna che sceglie di sposarsi in spiaggia è spesso uno spirito libero che nel giorno più importante della sua vita vuole sentire il rumore delle onde nelle orecchie, il vento tra i capelli e il sole sulla pelle. I primi a “sdoganare” il matrimonio in spiaggia sono stati gli americani, appassionati di location suggestive e immerse nella natura, e da Oltreoceano la tendenza si è lentamente ma inesorabilmente allargata anche alla più tradizionalista Italia, conquistando quelle future spose che sognano di pronunciare il grande “sì” con i piedi sulla sabbia, il tramonto davanti a sé e gli amici e i parenti raccolti a pochi passi dal mare, pronti a scatenarsi poi nelle danze sino a notte fonda. Una location in cui il vestito riveste un ruolo forse ancor più importante, perché deve accompagnare senza intralciare e rispecchiare il “mood” di una cerimonia intima e all’insegna della semplicità: tessuti leggeri e Abito sposa spiaggiacome la spuma delle onde, linee iper femminili che seguono la silhouette e lasciano scoperte le braccia e - perché no - anche le gambe, visto che la spiaggia concede di buon grado anche il corto. Ecco alcuni modelli di abiti da sposa perfetti per un matrimonio in spiaggia.

L’abito da sposa boho-chic

L’abito boho-chic è ultra femminile e romantico, con quel tocco di vintage che rimanda subito al matrimonio sulla spiaggia. Questo di Pronovias ha maniche a sbuffo staccabili, corpetto di pizzo e scollo all’americana, con il candore del tessuto che fa risaltare l’abbronzatura. Ai piedi? Osate con un paio di stivaletti. E per gli accessori, via libera a un tocco di colore e, per le più tradizionaliste, un semplicissimo velo che protegge anche da sole.

L’abito da sposa da dea greca

Taglio impero e morbidi veli ad accompagnare i movimenti: per sentirsi una Venere appena uscita dalle acque, una dea greca che percorre la navata, l’abito peplo è perfetto. L’abito di Pronovias ha una cascata di tulle che scende lungo la schiena e si appoggia languidamente sulle braccia per potenziare l’effetto finale.

L’abito a sposa a sirena

L’abito a sirena è forse uno dei più femminili che si possa scegliere, ideale per chi il giorno del matrimonio vuole puntare sulla sensualità. Anche in riva al mare: la versione di Nicole Milano è riccamente decorata, con pizzo, tulle e applicazioni scintillanti, maniche leggerissime e scollatura profonda.

L’abito da sposa corto

L’abito da sposa corto è perfetto per un matrimonio in spiaggia, e alcuni modelli sono talmente chic e femminili da rubare la scena a quelli più ampi e lavorati. L’abito della designer francese Laure de Sagazan è un inno alla semplicità e all’eleganza, una creazione in crêpe sablé con lo scollo all’americana e un fiocco ad adornare il collo. Ai piedi stivaletti bianchi o sandali gioiello.

L’abito da sposa anti convenzionale

All’altare in pantaloni: sempre più spose optano per questa scelta, dimostrando tutti il fascino del completo per il grande giorno. Anti convenzionali, ma non per questo meno spose, soprattutto se si opta per modelli dal taglio sartoriale, perfetti per un matrimonio in spiaggia. Quello di Danielle Frankel mixa sapientemente femminilità e austerità, puntando su un corpetto con una striscia di tulle e pizzo drappeggiata intorno alla vita e pantalone a gamba larga.

L’abito da sposa di pizzo

Romantico e femminile, il pizzo per molte spose è imprescindibile quando si parla di abito bianco. Ed è adatto anche a un matrimonio in spiaggia, a patto di scegliere linee semplici e pulite. Il modello di Rosa Clara è interamente realizzato in pizzo, con scollatura a V, ampia gonna e decorazioni di tulle sulle spalle: da vera principessa.

L’abito da sposa colorato

Se c’è una location che “chiama” il colore, sicuramente è la spiaggia: l'abito da sposa colorato è uno dei trend che hanno conquistato sempre più spose negli ultimi tempi, l’abito di Atelier Emé dal taglio a impero richiama i colori del mare al tramonto e ha il plus di essere estremamente versatile, consentendo di modificare l’indosso per cambiare la linea della scollatura e sfoggiare due abiti diversi tra cerimonia a ricevimento.

L’abito da sposa cut out

Spacchi da cui si intravede quella piccola porzione di pelle sufficiente a non passare inosservate: gli abiti cut out sono una delle tendenze di stagione, e declinati in versione bridal sono perfetti per le spose più attente ai trend fashion. Il modello di Sophie et Voilà è in crepe elastica e si adatta alle forme del corpo senza costringere.

L’abito da sposa inno alla semplicità

Se il matrimonio in spiaggia è sinonimo di libertà, vale il motto “less is more”: gli abiti da sposa spiaggia possono essere semplicissimi ma ugualmente di grande effetto. A fare la differenza sono i dettagli, come il pizzo san gallo del modello di Valentini Spose. La scollatura profonda accompagna sino alla fascia che cinge la vita, la gonna si allarga seguendo la linea dei fianchi. Perfetto per la sposa che ama lo stile essenziale, ma mai banale.