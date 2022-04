G li abiti da sposa a sirena sono la quintessenza della femminilità, perfetti per le donne che nel giorno del matrimonio vogliono puntare sulla sensualità: ecco qualche idea per le spose in cerca di ispirazione

La scelta dell’abito da sposa è un momento tanto speciale quanto delicato: ci sono donne che preferiscono puntare sulle ultime tendenze bridal e quelle che invece preferiscono andare sul tradizionale, svicolandosi dalla moda del momento. E una volta scelto lo stile resta da individuare il modello che più valorizza la propria body shape: l’abito da sposa a sirena è un modello molto amato da chi punta sulla sensualità, senza per questo rinunciare alla raffinatezza.

Il punto forte dell’abito da sposa a sirena è l’estrema femminilità che esprime: il tessuto aderisce alle forme fasciandole nei punti giusti, stringendosi all’altezza del punto vita, aderendo alla curva dei fianchi e scivolando lungo le gambe per formare uno strascico più o meno ampio intorno ai piedi. Può essere di tulle, di raso o di seta, minimale oppure arricchito da perle, cristalli e altre applicazioni luminose all’insegna dell’opulenza.

Se è su questo modello che si orienta la scelta, ecco una carrellata di alcune tra le migliori creazioni “effetto wow” in linea con le tendenze per i matrimoni del 2022.

Abito da sposa a sirena di pizzo

Sensuale, iper femminile ed elegante, l’abito a sirena di pizzo è la quintessenza del romanticismo. Perfetto per chi ama gli abiti da sposa di pizzo ma preferisce linee più asciutte, che evidenzino le forme del corpo. La profonda scollatura a V e le spalline sottili sottolineano la zona della clavicola e delle spalle e lo strascico enfatizza la curva dei fianchi.

Con le piume

In pieno stile Hollywood, con le piume a decorare la gonna impalpabile e il corpetto, magari arricchito da applicazioni luccicanti: l’abito da sposa a sirena con le piume è l’abito per le donne che il giorno del sì si concedono di uscire dall’ordinario e non hanno paura di osare. Per evitare l’effetto “palcoscenico”, però, è meglio calibrare con attenzione il make-up e scegliere gioielli semplici e luminosi.

Con i fiori

Chi ama uno stile elegante e raffinato, ma per il giorno del matrimonio non vuole rinunciare a femminilità e sensualità, può optare per un abito a sirena dalle linee semplici arricchito però da un dettaglio glamour, come per esempio i fiori, una delle tendenze della stagione. Che possono fare capolino sulla schiena, lungo la scollatura o intorno al collo.

Con lo spacco

Tutta l’eleganza della semplicità: un abito a sirena che segue le curve senza scoprirle, lasciando intravedere una piccola porzione di gamba grazie allo spacco. Un modello di questo genere è perfetto per chi cerca un’eleganza e una femminilità senza tempo, bilanciando lo spacco e la linea aderente con una scollatura a barchetta e spalle coperte.

Essenziale ed elegante

Una delle ultime tendenze bridal vuole la spesa semplice ed essenziale, e non per questo meno elegante e ricercata. L’abito a sirena può rilevarsi, in questo senso, una scelta vincente: il taglio sartoriale fascia la figura in modo impeccabile e si concentra sui punti forti della silhouette, lasciando alla sposa la possibilità di variare con lo scollo. Che può essere a cuore, a v, a barchetta o drappeggiato.

Da principessa

Le spose che nel percorrere la navata vogliono sentirsi come una principessa possono puntare su tulle, ricami e decorazioni luccicanti che riflettono le luci del grande giorno. Un abito da indossare almeno una volta nella vita per sentirsi davvero dentro una fiaba.

Anni ’20

Applicazioni floreali, perle, pizzo e un lungo strascico: l’identikit dell’abito da sposa a sirena ispirazione anni ’20, una delle tendenze più amate dell’ultima stagione. Anche quest'anno i ruggenti anni ’20 continuano a esercitare il loro fascino sul mondo della moda, in particolare nel settore bridal. Perfetto per le spose che amano le atmosfere vintage, romantiche e alla ricerca di una sensualità più sottile.