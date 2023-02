L 'eterno dilemma del "Cosa mi metto?" può essere sciolto anche l'aiuto della tecnologia. Cioè di applicazioni semplici e a costo zero, ma decisamente utili!

“Cosa mi metto?”: ragazze, ce lo chiediamo tutte. Ogni giorno. Ed è un tormentone che ci accompagnerà per l’intera esistenza, facciamocene una ragione. Un conto però è restare davanti all’armadio spalancato per ore, un altro è prendere le decisioni giuste nel giro di pochi minuti. E per raggiungere quest’ultimo obiettivo, oltre all’esperienza e al gusto innato (ovvero quella vocina interna che ogni fashionista sente chiara e forte), può essere d’aiuto la tecnologia. Sapevi che esistono app per creare outfit personalizzati e vincenti, sulla base del proprio guardaroba? Abbiamo selezionato le migliori e gratuite, prova anche tu!

Smart Closet

Una delle più interessanti app per creare outfit è Smart Closet, anche semplicissima da usare. Bisogna soltanto caricare le foto dei capi che compongono il proprio guardaroba e indicare i propri gusti: uno specifico algoritmo, a quel punto, suggerisce una serie di abbinamenti. Ma si può anche procedere autonomamente, accostando le varie foto e individuando le combo più convincenti. Smart Closet permette inoltre di dividere i vestiti in base ai colori, ai tessuti, alle stagioni. Disponibile, in più, è la funzione shop tramite cui fare acquisti dagli e-commerce.

Your Closet

Your Closet è molto simile a Smart Closet, ma c’è una funzione aggiuntiva che può rivelarsi molto utile. È possibile, cioè, scannerizzare i capi: l’applicazione ne riconosce i colori e propone quindi gli abbinamenti cromatici migliori, sempre sulla base di quanto precedentemente caricato. Tutti gli outfit possono essere condivisi con i propri contatti.

Cloth

Un’altra app per abbinare vestiti è Cloth, che consente di salvarli e dividerli in categorie ma anche di memorizzare in quali occasioni sono stati scelti determinati outfit, condividerli tutti con i propri amici e – via chat – chiedere loro pareri e consigli. Non solo. Cloth mostra i look di altre persone che si trovano in qualsiasi parte del globo, offrendo così una quantità infinita di ispirazioni. E ancora, fornisce suggerimenti in base al luogo in cui ci si trova, quindi alle temperature esterne e alle condizioni meteo.

Pureple Outfit Planner

Presentata come “stilista virtuale”, questa è un’app per creare outfit ricca di funzionalità. L’utente può non soltanto caricare e classificare gli articoli già in suo possesso, ma anche aggiungerne altri dal web e fare modifiche in qualsiasi momento: un ottimo modo per definire al meglio i futuri acquisti ed evitare “doppioni”. Pureple suggerisce abbinamenti in linea con lo stile individuale, permette di pianificare i look tramite un apposito calendario, creare combo partendo da un articolo specifico. Ma anche condividere le proprie mise sui social media e passare in rassegna le ispirazioni provenienti dalla community. Scoprendo, così, le tendenze più forti del momento. È gratis, ma c’è anche una versione pro accessibile tramite abbonamento.

Chicisimo

Questa invece è un’app moda gratuita che ha fatto della community il suo punto di forza; in altre parole, si punta soprattutto sul continuo scambio di ispirazioni e la ricerca può esser fatta anche in base alle occasioni d’uso, ai brand, alle categorie di prodotto, allo stile, alla stagione. E poi ci sono le altre funzionalità tipiche di queste tipologie di applicazioni: la possibilità di usare l’outfit organizer per sfruttare in toto il proprio guardaroba e variare il più possibile gli abbinamenti; i suggerimenti relativi alle combo ma anche a eventuali nuovi acquisti.

Combyne

Anche Combyne consente di vedere gli outfit creati dagli altri utenti. Volendo, si può inoltre effettuare una ricerca più mirata indicando la tipologia di prodotto e selezionando tra le proposte quelle relative ai propri brand preferiti. Così come è possibile, naturalmente, caricare e condividere le proprie mise. E a questo proposito, c’è un’opzione molto divertente: è cioè possibile partecipare a vere e proprie sfide di moda. Per esempio usando un solo colore, pensando a un’occasione ben precisa e così via. Si possono aggiungere anche suggerimenti sul make up e sull’acconciatura.