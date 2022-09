O k, la campanella sta per suonare. Hai già deciso cosa indossare per il fatidico ritorno in classe? Ecco una carrellata di ispirazioni per essere comode, sentirsi libere ma anche... Glamour!

Ti sembra di sentire la campanella suonare, vero? Ebbene sì: è l'ora del back to school 2022, si torna a scuola! E quindi da una parte si ricomincia con compiti e interrogazioni, ma dall’altra i piaceri non mancano. Anzi. La scuola è un piccolo universo familiare, popolato da amici (e amori), costellato di nuove esperienze e momenti indimenticabili. Tutto da vivere. E quindi dai, l’idea di tornare dietro ai banchi non è poi così male.

Il countdown è iniziato e il dilemma è inevitabile: come vestirsi per il primo giorno di scuola, più in generale per questa ripartenza? Essere comode e al contempo sentirsi libere nei movimenti è una priorità assoluta. Però c’è anche la – super legittima - voglia di essere… glam+trendy. Si può conciliare il tutto? Certamente. Basta andare oltre i cari, amatissimi jeans e sperimentare un po’. Seguendo non solo i propri gusti, ma anche la creatività e l’estro del momento. Guarda un po’ qua!

Hoodie e mini

La felpa è come i jeans: necessaria. E insieme formano, infatti, la combo perfetta. Ma per il back to school, che ne dici giocare un po’ con gli abbinamenti? Indossa la tua hoodie – ergo, la felpa col cappuccio - con una minigonna, per esempio. Completa poi l’outfit con le sneakers, oppure i mocassini. O gli anfibi chunky.

Le felpa può diventare la regina del mix&match, non dimenticarlo. L’hai mai provata, per fare un altro esempio, con una gonna maxi?

Credits: Getty Images

T-shirt e gonna lunga

… Ma una gonna lunga, ampia e ultra romantica, per esempio tutta bianca, si sposa alla perfezione con la più basic delle t-shirt. Magari “metallara”, per sottolineare il fascino dei contrasti.

La tua cintura preferita, ai piedi le scarpe con suola carro armato e sei pronta per affrontare alla grande il primo giorno di scuola. Ma anche quelle successivi!

Credits: Getty Images

La salopette

Un po’ di ironia, e anche autoironia, non guasta mai. Nemmeno a scuola. Allora, indossare una salopette di jeans a scuola è decisamente una bella idea! Ultra comoda, spiritosa, intramontabile. Dotata di un carisma tutto suo.

Sotto, quello che vuoi: una camicia, una maglietta; anche una felpa, se comincia a fare freschetto. E considera che le salopette in denim si trovano in tante tonalità diverse, oltre alle classiche gradazioni di celeste/blu.

Credits: Getty Images

Camicia a quadri e jeans skinny

La camicia a quadri, che fa tanto stile grunge: difficile non avere un debole per lei. E a sua volta, lei, ottiene la promozione con lode per il fatidico back to school targato 2022. Considerata la vestibilità over, praticamente obbligatoria, bilancia i volumi. Per esempio con i jeans skinny.

Un tocco fashion i più? I calzini di spugna bene in vista, che non solo sono stati sdoganati da un pezzo, ma hanno fatto il loro ingresso ufficiale tra le tendenze del momento.

Credits: Getty Images

Shorts e camicia bianca

Se ti piange il cuore al pensiero di poter più trascorrere tutto il giorno con gli shorts, sappi che in realtà possono tranquillamente varcare il cancello della scuola. Magari non proprio micro, ecco. E magari con un taglio tendente al classico.

Hai presente lo stile tomboy, ovvero da “maschiaccio”? Ecco, allora abbina gli shorts a una camicia bianca di taglio maschile. Ma anche a una t-shirt, se ti va. Le scarpe perfette, in questo caso, sono i mitici anfibi.

Credits: Getty Images

Leggings e blazer

Un pizzico d’ironia, dicevamo. Allora, ecco per te un’altra proposta: prendi dall’armadio il tuo blazer classico, meglio ancora se doppiopetto; indossalo sopra la felpa "da combattimento", già abbinata ai leggins neri e alle sneakers.

Guardati allo specchio: decisamente cool. Il cappellino da baseball è un plus niente male. Ok, sei pronta per il tuo personale back to school!

Credits: Getty Images

Joggers e maxi camicia

Ormai da tempo i pantaloni della tuta non sono più relegati nel ruolo di “capo sportivo” e hanno conquistato invece il titolo di passepartout. Questo significa che sono perfetti anche per il back to school. Ma come evitare i soliti abbinamenti?

Per esempio indossandoli con una maxi camicia. Magari di un colore per certi versi inaspettato a scuola, come il rosa. Poi le sneakers o gli anfibi, certo. Ma se vuoi alzare il tiro in termini di originalità, punta sui mocassini o sulle ballerine.

Credits: Getty Images

La minigonna da collegiale

Gli animi più romantici non possono rinunciare alla classica minigonna a pieghe, stile college americani. Ma anche in questo caso, l’invito è quello di cambiare un po’ le carte in tavola. Mettendo momentaneamente da parte la tipica combo con la camicia, a sua volta classica, e indossando invece una t-shirt.

Sì, hai capito bene. Una t-shirt, lunga e larga, che apparentemente non c’entra niente. E il bello è proprio questo. E poi? Una giacca o un cardigan.

Credits: Getty Images