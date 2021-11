Come abbinare il verde: 5 look da copiare subito

I l verde è in pole position fra i colori per la stagione più fredda, per dare una sferzata di energia ai tuoi look casual ma finanche elegantissimi.

È il colore della natura, energico e frizzante, sta bene davvero a tutte. Il verde per l'autunno inverno 2022 è un must have indiscusso e non potresti fare a meno di indossarlo. Intanto dovresti puntare sulle nuance complementari, ad esempio, si sposa alla perfezione con il rosso. E non solo. Potresti sfoggiarlo con le altre tonalità autunnali. Sì, perché il verde potresti abbinarlo con altre tinte ugualmente audaci come il viola, il fucsia o il rosa così avresti dalla tua sempre look originali. E per dare una sferzata di energia a quei giorni grigi. D'altronde è un colore che potresti sfoggiare in mille occasioni diverse, per un look da ufficio o per uscire e persino con un vestito o una pencil skirt per un outfit più elegante. E poi via libera alla tua fantasia, magari mixando con capi e accessori. Non sbaglieresti mai un colpo, specialmente se seguirai le nostre fashion rules! Seguile step by step e poi lasciati ispirare dalle tendenze che arrivano direttamente dallo street style. Ecco come abbinare il verde o meglio con quali colori per l'autunno inverno 2022.

Verde + Viola

Sì, no, forse...il verde c'è chi lo ama e chi non riuscirebbe proprio a indossarlo preferendo tonalità più discrete (e meno audaci!). Attenzione, però, perché potrebbe sorprenderti e lo adotteresti come il tuo colore di punta per non passare inosservata. Si sposa alla perfezione con il viola, ad esempio potesti aggiungere alla tua camicia verde un paio di pantaloni jogger completando poi con le sneakers chunky. In alternativa per avere un outfit più elegante (athleisure!) potresti aggiungere un paio di scarpe con tacco.

Verde + Rosso

Lo abbiamo già detto: per essere sempre al top con il verde dovresti abbinarlo alle tonalità complementari. Con il rosso, ad esempio, potresti creare mix and match originali e a prova di social. Indosseresti quindi un paio di pantaloni a vita alta e un cappotto verde aggiungendo poi una maglietta rossa. In questo caso potresti spezzare con gli accessori abbinando alla t-shirt (o persino una camicia) le scarpe con tacco. Completa con un paio di occhiali da sole e una collana per valorizzarti.

Verde + Fucsia

Parola d'ordine? Originalità! E per farlo dovresti creare mix and match audaci puntando tutto sui colori. Con il verde va benissimo il fuscia ad esempio. Specialmente se non temi di osare sfoggiando outfit che catturerebbero subito lo sguardo. Strizza l'occhio agli anni Novanta, coloratissimi e frizzanti proprio come il verde d'altronde. Abbina i bermuda (un must have che si conferma anche per la stagione autunale!) a una t-shirt (ad esempio rossa), completeresti poi con un cappotto fucsia, il tuo key piece così non passeresti inosservata.

Verde + Rosa

Certo, indosseresti volentieri il verde ma preferiresti combinazioni meno audaci e più discrete. Un'altra risposta alla tua domanda su come abbinare il verde è: al rosa pastello, per avere un look bon ton. Tutto dipende dai capi che sceglieresti per valorizzare la tua silhouette. Quindi via libera a una blusa o una camicia verde (magari con le rouches per un tocco romantico!) che si sposa alla perfezione con una longuette rosa a vita alta. Infine un paio di scarpe con tacco per slanciarti.

Verde + Bianco

Look originali, certo, ma con il verde potresti finanche sfoggiare un look più sofisticato. Per abbinare il verde, con le nuance complementari faresti un twist di energia, con il non-colore per eccellenza ovvero il bianco invece faresti l'upgrade di stile e saresti sempre elegante. Facendo sempre attenzione a valorizzare i punti di forza del tuo fisico. Avanti dunque a un completo gonna midi + top verde che abbineresti a un blazer bianco e gli accessori dello stesso colore.